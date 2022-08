Steven Seagal visita prisão russa para ucranianos e recebe ataques da internet

10/08/2022 | 11:11



O ator de filmes de ação Steven Seagal está sendo alvo de ataques raivosos na internet após visitar uma cadeia na Rússia, lugar onde supostamente 50 prisioneiros ucranianos teriam sido bombardeados.

As imagens publicadas no Telegram mostram Steven em algumas áreas do presídio observando os destroços e até conversando com prisioneiros pelas barras de ferro. Vale lembrar que Vladimir Putin, presidente atual da Rússia, concedeu cidadania russa ao ator em 2016 após demonstração de apoio aos seus posicionamentos políticos.

Em fevereiro de 2022, o artista falou ao Fox News que via os dois países como uma grande família e acreditava que alguma entidade estava gastando enormes quantidades de dinheiro para causar desavenças entre a Rússia e Ucrânia.

A maioria de nós tem amigos ou família na Rússia e Ucrânia. Eu vejo os dois como uma família e realmente acredito que há uma entidade forasteira gastando quantidades gigantes de dinheiro em propagandas para provocar os dois países e fazê-los se estranharem.

Nas redes sociais, os internautas não ficaram nada animados com o passeio de Seagal. Na sessão de comentários das postagens do ator foram deixadas várias ofensas e xingamentos às ações de Steven.

Vergonha! Ator de segunda e um homem de segunda!, disparou uma seguidora.

Triste ver seu herói de infância virando fantoche de ditador, comentou outro.

Quando eu era novo eu pensava que você era um homem de verdade! Mas agora vejo que você é um lixo.