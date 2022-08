Shawn Mendes está fazendo terapia após cancelar turnê: Tentando fazer coisas que não fiz nos últimos anos

10/08/2022 | 09:10



Shawn Mendes está dando aquela respirada após os períodos turbulentos! No final de julho deste ano, o cantor canadense comunicou a decisão de cancelar a turnê do disco Wonder por conta de sua saúde mental, que estava prejudicada pela jornada exaustiva de trabalho e pressão do mundo das celebridades. Desde então, o jovem está fora dos holofotes e, segundo o TMZ, tirando o tempo para fazer terapia.

Para o veículo, o artista, de 24 anos de idade, contou como tem sido sua rotina:

Fazendo coisas simples, tirando um tempo para fazer terapia, estou pegando leve. Passando mais tempo com a minha família. Tentando fazer coisas que não fiz nos últimos anos. Coisas divertidas como jantar com os amigos.

Já sobre os ingressos da turnê, Shawn garantiu que tudo é passível de resolução.