Transporte de Sto.André contará com nova geração de bilhetagem eletrônica

Da Redação



10/08/2022 | 08:54



O transporte público de Santo André está representado na Lat.Bus & Transpúblico 2022, maior evento de mobilidade urbana da América Latina, que vai até amanhã, no São Paulo Expo. E com novidades para os usuários dos ônibus.

A empresa de tecnologia Transdata apresentou na feira a nova geração do sistema de bilhetagem eletrônica dos coletivos de Santo André, que deverá estar totalmente em funcionamento no período de até 60 dias. Atualmente, a empresa realiza testes nos ônibus e algumas linhas já contam com o novo modelo. O dispositivo se chama AtlasBox e estará disponível em toda a frota do transporte de Santo André, com 310 veículos. Um ônibus novo do Consórcio União Santo André, com o novo modelo eletrônico de Transdata, está em exposição na feira de mobilidade urbana, em São Paulo.

O dispostivo eletrônico que cobra as passagens de ônibus também está conectado a um modelo de carteira digital, da fintech Sigo, parceira da Transdata na operação. O novo sistema vai permitir que o passageiro pague a viagem pelo celular, pelo aplicativo do banco digital, apenas aproximando o aparelho ao leitor.

Além disso, também conta com câmera para reconhecimento facial, o que pode garantir, por exemplo, a segurança de que o usuário que utiliza o passe escolar é o mesmo do cartão. Quando o pagamento é feito pelo meio digital, o sistema imediatamente libera o acesso pela catraca.

O fundador e presidente da Transdata, Paulo Tavares, afirmou que a novidade traz mais agilidade. “É mais uma praticidade que vamos trazer ao passageiro para ele poder fazer o pagamento não só pelo cartão tradicional, mas também por uma carteira digital, onde ele poderá também pagar diretamente pelo aplicativo”, afirmou. “Vai facilitar as formas de andar de ônibus.” Toda a tecnologia do sistema é nacional, desenvolvida na sede da empresa, em Campinas.

Tavares lembrou que a Transdata atua no sistema de transporte de Santo André desde a década de 1990. “Santo André, que é um de nossos primeiros clientes, foi experimentando todas as evoluções de tecnologia que o Brasil teve e agora está com o sistema mais moderno que existe de automação no País.”

O diretor comercial da Sigo Bank, Janser Priori, afirmou que o novo modelo será benéfico tanto para o usuário quanto para a empresa. “Para o sistema, deixa o operação mais fluida, porque ao girar a catraca o valor pago pelo passageiro já vai direto para o gestor do sistema de transporte.” Outa razão importante, segundo Priori, é contribuir para que mais pessoas possam ter acesso a serviços digitais. “Vamos ajudar na bancarização da população que utiliza ônibus, oferecendo, inclusive, uma série de produtos financeiros.”

Para o secretário de Mobilidade Urbana de Santo André, Almir Cicote, que visitou a feira na tarde de ontem, o novo sistema de bilhetagem mostra o avanço do setor em relação à tecnologia. “A pandemia trouxe uma grande responsabilidade do ponto de vista de inovação em todos os setores de Santo André. E a gente não poderia deixar de ter esses avanços no transporte público. Esse sistema vai beneficiar demais a população”, afirmou.