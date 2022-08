Diretor Lars Von Trier é diagnosticado com Parkinson aos 66 anos de idade

09/08/2022 | 14:11



Lars Von Trier levou um baita susto nos últimos dias. Isso porque, de acordo com a produtora Zentropa, responsável pelos projetos do diretor, ele foi diagnosticado com Parkinson aos 66 anos de idade. Figura cativa em Cannes, sua agenda de entrevistas e compromissos será diminuída por conta da doença.

Em concordância com Lars von Trier, queremos informar que ele foi diagnosticado com o Mal de Parkinson antes das férias de verão. Lars está de bom-humor e recebendo tratamento para seus sintomas, para que possa completar Riget Exodus, dizia a nota.

Von Trier ficou conhecido por dirigir filmes polêmicos como Ninfomaníaca, O Anticristo e Dogville. Em 2011, ele afirmou ser um nazista, o que lhe rendeu o banimento do Festival de Cannes por quase dez anos. Atualmente, o cineasta trabalha na terceira e última parte do reboot do seriado The Kingdom.