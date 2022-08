Sam Asghari, marido de Britney Spears, rebate declarações do ex da cantora, entenda

07/08/2022 | 10:10



Cheiro de polêmica no ar! O ex-marido de Britney Spears, Kevin Federline, concedeu uma entrevista ao Daily Mail e falou sobre os seus filhos com a cantora. Segundo ele, os meninos optaram por não ver mais a mãe:

Os meninos decidiram que não querem vê-la agora. Faz alguns meses desde que a viram. Eles tomaram a decisão de não ir ao casamento dela. Havia muitas coisas acontecendo com as quais eu não me sentia confortável, disse ele.

Kevin também falou da relação que mantém com os herdeiros:

Eles tentaram dar a ela o benefício da dúvida, mas, ao mesmo tempo, posso dizer que às vezes dói estar nessa posição. Então, eu me certifiquei de que todos os meus filhos pudessem vir até mim a qualquer momento e discutir qualquer coisa. Os meninos ? todos os meus filhos ? sabem que poder vir até mim e minha esposa e discutem qualquer coisa. Eles são adolescentes agora. Sabe, falamos sobre sexo, falamos sobre drogas, falamos sobre todas as coisas pelas quais os adolescentes passam. Quero que meus filhos cometam todos os erros que puderem em minha casa, porque [dessa forma], posso protegê-los.

Além de falar dos filhos, Kevin comentou sobre as fotos postadas por Britney em suas redes sociais:

Eu tento explicar a eles: Olha, talvez seja apenas outra maneira que ela tenta se expressar. Mas isso não tira o fato do que isso faz com eles. É duro. Não consigo imaginar como é ser um adolescente tendo que ir para o ensino médio.

Sam Asghari rebate declarações ...

Após a entrevista, Sam Asghari, atual marido de Britney, usou as suas redes sociais para rebater as declarações de Kevin. Segundo ele, é irresponsável fazer esses tipos de comentários publicamente:

Para esclarecer, a minha mulher nunca postou uma selfie de nudez exceto as do rabo dela, algo bem modesto nos dias de hoje. Todas as outras publicações sugeriam nudez, que pode ser vista em qualquer anúncio de loção ou sabão. Não há validade na sua declaração sobre o distanciamento das crianças e é irresponsável fazer essa declaração publicamente.

E, continuou:

Os meninos são muito inteligentes e terão 18 anos em breve para tomarem as suas próprias decisões e poderem eventualmente perceber que a parte dura foi ter um pai que não trabalhou muito em mais de 15 anos como modelo. A mamata do Kevin vai acabar em breve, o que provavelmente explica o momento destas declarações ofensivas. Eu não o conheço pessoalmente e não tenho nada contra ele, além de ele ter escolhido difamar a minha mulher, disse ele, se referindo a pensão que ele recebe da cantora.

Para encerrar, Sam falou sobre o apoio que Kevin sempre deu ao pai de Britney:

O seu caráter é revelado pela aprovação dos cruéis 13 anos de tutoria. A sua lealdade a Jaimie indica a sua aprovação, que ocorreu também na época de sua concepção. Coisas que agora são consideradas normais e comportamentos facilmente resolvidos com terapia ou de outras maneiras foram ampliados para justificar uma sentença de 13 anos de prisão. Qualquer pessoa que aprove isso está errado ou está se beneficiando disso de alguma forma. Não vou comentar sobre este assunto outra vez, exceto para dizer que tenho um emprego.

Eita!