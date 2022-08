Neymar homenageia Jô Soares com beijo do gordo após gol pelo PSG

07/08/2022 | 09:10



As homenagem não param! Neymar Jr. homenageou o humorista Jô Soares após balançar as redes na partida do PSG x Clermont, que aconteceu no último sábado, dia 6.

O craque brasileiro escreveu um recado em uma faixa de proteção que estava no seu pulso, e após balançar as redes parou em frente à câmera, mostrou a mensagem e mandou o famoso beijo do gordo aos céus.

Através dos Stories do Instagram, Neymar publicou a celebração do seu gol e lamentou a morte do apresentador, que faleceu aos 84 anos de idade na madrugada da última sexta-feira, dia 5.

Um beijo pro GORDO! Descanse em paz, Jô Soares, escreveu ele.