Câmara de São Caetano faz licitação para lavar os carros dos vereadores

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



07/08/2022 | 08:30



Além de pagar os custos de abastecimento e da locação dos carros oficiais, agora os contribuintes de São Caetano também terão de arcar com a lavagem dos carros utilizados pelos vereadores. É o que está previsto em licitação programada para a próxima sexta-feira, à 10h, na sede da Câmara.

Pelo edital do pregão presencial nº 10/2022, o Legislativo pretende contratar empresa especializada neste serviço – possivelmente um lava-rápido – para realizar a limpeza dos automóveis no período de um ano. Serão, ainda segundo o documento ao qual o Diário teve acesso no Portal da Transparência da Câmara, 504 lavagens realizadas no período de 12 meses para os 21 carros modelo Ônix Plus 1.0 Sedan, que compõem a frota da Câmara. Isso significa que cada veículo poderá ser lavado, com recursos públicos, duas vezes ao mês. Além de um carro para cada um dos 19 vereadores, há veículos que são usados pelos setores administrativos da Casa Legislativa são-caetanense.

O valor previsto para ser pago pelo orçamento da Câmara à empresa vencedora do certame será de R$ 25,2 mil ao ano. Dividindo pelas 504 lavagens planejadas, cada serviço de limpeza de automóveis será feito por R$ 50.

O item 2 do anexo I do edital do pregão presencial diz que o número pode sofrer acréscimo ou diminuição. Ou seja, dá margem para que a Câmara, no mesmo contrato, possa aumentar a quantidade de carros para lavagem e os custos do serviço.

O texto do documento da Câmara explica o que os vereadores consideram lavagem simples, entre outras observações: “na parte externa, retirando toda a sujeira obervada na pintura, vidros, janelas, retrovisores, e todas as partes expostas, utilizando-se xampu neutro e biodegradável.

”E acrescenta: “na interna, aspiração de pó de todo o interior, inclusive dos bancos, porta-malas e compartimento de cargas, lavagem dos tapetes de borracha e dos cinzeiros removíveis”. Também deixa claro que o serviço não pode demorar mais do que quatro horas.

A reportagem entrou em contato via e-mail, telefone e WhatsApp com todos os vereadores, incluindo o presidente Tite Campanella (Cidadania). O objetivo era saber de cada um o que achava do fato de o morador de São Caetano também agora ter de pagar pela lavagem dos carros, que são terceirizados. A maioria não respondeu (veja a lista completa com e-mails dos parlamentares para que você possa cobrar o posicionamento de seu vereador).

Jander Lira (PSD) disse que não tinha conhecimento do processo licitário e que, por isso, não teria condições de avaliar o teor do edital. Também falou parecido Américo Scucuglia (PTB), que “lá dentro da Câmara ninguém fala nada sobre essas coisas”.

Cesar Oliva (PSD), Matheus Gianello (PL), Cicinho (PL), Professor Ródnei (Cidadania) e Daniel Córdoba (PSDB) visualizaram as mensagens no WhatsApp, mas não responderam.

Contatada por telefone, a assessoria da presidência negou-se a fornecer qualquer posicionamento sobre a licitação da lavagem.