Sabina Hidalgo, do Now United e Tepa González, anunciam chegada do primeiro filho

06/08/2022 | 14:10



Oficialmente papai e mamãe! Sabina Hidalgo, do Now United e o jogador de futebol Tepa González, anunciaram o nascimento do primeiro filho, em postagens para lá de fofas em suas contas do Instagram.

No perfil de Tepa, o jogador fez um post com duas fotos, a primeira segurando o pequeno Enzo no colo e a segunda mostrando um clique emocionante mostrando a mãozinha do filho. Que fofura! Na legenda, ele ainda deixou uma mensagem amorosa para o recém nascido:

Bem vindo ao mundo, Enzo!

Já Sabina, fez um post discreto, com uma foto do filho de costas sendo segurado por alguém. Na legenda, ela anunciou o nome dele:

Enzo

Sabina, de 22 anos de idade e Tepas, de 23 anos de idade, estão se relacionando desde 2017 e anunciaram a gravidez em fevereiro