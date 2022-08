Restaurante andreense promove diversos tipos de atividades gastronômicas e culturais

Coluna Social



05/08/2022 | 09:29



Programação do Baby Beef Jardim, restaurante de Santo André, expande suas atividades no salão para ações envolvendo música, harmonizações exóticas e jantares especiais.

Para os interessados em gastronomia combinadas com experiências diferenciadas, confira o calendário:

‘Oyster and Stouts’

Todos os sábados, o restaurante promove o chamado ‘Oyster and Stouts’. Uma harmonização entre ostras e cerveja, tradição irlandesa datada do século 19.

Além disso, há apresentação da banda de rock''n roll britânico, Irmãos Fratelli Brothers e um menu com opções para todos os paladares, incluindo pancetta pururuca com geleia de cebola e Pulled Pork Cheese fries , além de chips de batata inglesa com carne de sol, coentro e pimenta biquinho, Bruschetta de salmão defumado, espetinho de camarão, ceviche de salmão, croquete de siri com vinagre de pimenta biquinho, tábua de frios, entre outras opções.

As ostras são servidas frescas ou gratinadas com manteiga e emulsão de limão. Entre as opções de bebidas, há Double Juicy IPA, New England Pilsen, New England IPA e Russian Imperial Stout, da cervejaria Under Tap Brewing Co.

Restaurante Baby Beef Jardim: Rua das Bandeiras, n° 166 – Bairro Jardim – Santo André – SP

Sábados partir das 16h.



18 de Agosto: Wine Dinner

Wine Dinner especial com Malbec Catena Zapata, da vinícola da Argentina e especialista da uva malbec. Na experiência, uma ilha gastronômica recepciona os convidados oferecendo dezenas de aperitivos como antepastos, espelho de rosbife ao dijon, toast com brie, parma, figo e tomate weet grape, tartar de salmão com avocado, entre outros.

Para o jantar, o menu harmonizado traz sugestões como Choripán contemporâneo, Caramelle de cebola, bife de chorizo ao black rub, bolo de fubá ao licor de café e praliné de nozes. Entre os vinhos apresentados estão Catena Malbec Rose, DV Catena Malbec – Malbec, Angelica Zapata Malbec e Catena Zapata Malbec Argentino.

Mais informações e ingressos:

https://www.ticket360.com.br/evento/25331/ingressos-para-wine-dinner





19 de Agosto: Jantar-show com Capital Inicial

O grupo Capital Inicial trará seus principais sucessos em jantar-show promovido pelo Espaço WIN. Os shows musicais combinados a gastronomia são uma das tradições do local. O espetáculo contará com menu especialmente elaborado para o evento.

Será oferecido open bar de água, refrigerante e cerveja nas primeiras horas da noite. Em seguida, terá início o jantar no qual serão oferecidos: antepasto, canapés, entrada, prato principal e sobremesa.

Mais informações e ingressos:

Venda presencial

Restaurante Baby Beef Jardim: Rua das Bandeiras, n° 166 – Bairro Jardim – Santo André – SP

Venda na internet

https://www.ticket360.com.br/evento/25191/ingressos-para-capital-inicial

Crédito da imagem: Divulgação