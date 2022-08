Parques de Santo André recebem festival nos finais de semana de agosto

Coluna Social



Aqueles que adoram atividades para toda a família poderão aproveitar os finais de semana de agosto nos parques Santo André. Os locais receberão o Beer’s Festival apresentando a edição “Festival do Morango, Churros & Chocolate”.

As tardes terão área especial contando com diversas opções de doces. Além disso, haverá espaço gastronômico com opções de lanches, hambúrguer, salgados, coxinha, pastel, food trucks e uma variedade de cervejas artesanais com cerca de 50 rótulos de cerveja especial e chopp de morango!

De classificação livre, terá não só a parte gastronômica, mas também Espaço Kids, com brinquedos infláveis nas opções de valor unitário ou passaporte válido para o dia todo (exceto no Parque Pignatari) apresentações musicais e será pet friendly.

Realizado aos sábados e domingos do mês, das 10h às 21h, com entrada é gratuita. Nas data, haverá arrecadação solidária, portanto, os participantes podem colaborar levando 1kg de alimento.

Quatro parque recebem o festival: 6 e 7 de Agosto – Parque Pignatari, 13 e 14 de Agosto – Parque Regional da Criança, 20 e 21 de Agosto – Parque Central, 27 e 28 de Agosto – Parque Ipiranguinha.

Serviço

“Festival do Morango, Churros & Chocolate”

Quando: Agosto de 2022: 6 e 7 | 13 e 14 | 20 e 21 | 27 e 28.

Horário: Sábado e domingo: 10h às 21h.

Ingressos: 1kg de alimento não perecível.

Local: Parque Pignatari, Parque Regional da Criança, Parque Central, Parque Ipiranguinha

Entrada gratuita

O festival é uma realização da Base2 Produções com apoio da Prefeitura de Santo André e do Fundo Social de Solidariedade.

Rede Social: @beersfestival

Fotos: Divulgação Festival