Ação solidária McDia Feliz 2022 ABC está com vendas abertas de tickets

A Casa Ronald McDonald ABC, que há 15 anos oferece apoio integral às crianças e aos adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias é ponto de venda do ticket antecipado para o McDia Feliz no valor de R$18,00, que vale um Big Mac no dia 27 de agosto. Outros produtos estão disponíveis para compra como: Copo com Canudo, Garrafa de Água, Sacochila e Camisetas.

Durante todo o dia reservado para o evento será possível trocar esse ticket pelo lanche em qualquer restaurante da rede McDonald''s. Parte da arrecadação das vendas do Big Mac, isoladamente ou na McOferta 01, irá para os programas sociais realizados pela Casa Ronald McDonald ABC.

O apoio da Casa vai também além do serviço prestado às crianças, jovens e famílias. "Nosso objetivo, além de acolher e fazer deste momento de tratamento o mais confortável possível, é também promover a melhora da oncologia infantil. Buscamos fazer ações sobre a importância do diagnóstico precoce, como, em alguns casos, até mesmo os pais podem perceber os sintomas. Também arrecadamos doações, fazemos eventos para levantar fundos para financiar melhorias nos hospitais da região, como foi o caso da Ala de Quimioterapia do Hospital Mario Covas, que conseguimos construir", conta Rosemeiri Silva, Supervisora da Casa Ronald McDonald ABC.

Para ser um voluntário no McDia Feliz ou comprar os tickets antecipadamente da campanha, basta entrar em contato pelo número de telefone (11) 96331-4015.

Sobre a Casa Ronald McDonald ABC

Casa de Apoio a Crianças com Câncer do ABC: Fundação em 1994.Administrada por voluntários do Rotary Club de Santo André. Em 2007, recebeu licença para operar como Casa Ronald McDonald ABC por meio do Ronald McDonald House Charities, que reconhece os mais altos padrões de qualidade de atendimento e garante que os serviços oferecidos por uma Casa Ronald McDonald sejam o mesmo em qualquer lugar do mundo. No Brasil, o RMHC tem como representante o Instituto Ronald McDonald, com sede no Rio de Janeiro.

Atua com o intuito de ser uma "casa longe de casa" para crianças e adolescentes em tratamento nos hospitais da Grande São Paulo acompanhados das famílias. Durante o período do tratamento, crianças e adolescentes ficam hospedados na Casa com um acompanhante responsável. Dessa maneira, recebem seis refeições diárias, transporte aos hospitais, apoio psicossocial, assistência social, entre outros serviços de forma gratuita.

Além disso, a instituição, independente, também tem como objetivo promover a oncologia infantil com diversas ações que ajudam no diagnóstico precoce e na melhora dos atendimentos pelos hospitais da região, caso da construção da Ala de Quimioterapia do Hospital Mario Covas, com financiamento pelas atividades da Casa.

