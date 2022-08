Bruna Marquezine ganha homenagem carinhosa de aniversário de Xolo Maridueña, seu par romântico de Besouro Azul

04/08/2022 | 10:10



Bruna Marquezine recebeu uma linda homenagem de aniversário de Xolo Maridueña, seu par romântico no filme Besouro Azul, uma produção da DC Films. O ator veio para o Brasil com a atriz, depois do final das gravações do longa, em 18 de julho, e tem aparecido em diversos cliques ao lado dela.

Algumas dessas fotos, inclusive, foram usadas por Xolo na publicação de aniversário de Marquezine. Na legenda, ele carinhosamente escreveu:

Feliz aniversário, monstro da fofoca. Mesmo depois de gravarmos um filme inteiro juntos você ainda me tolera, o que significa que merece o aniversário mais feliz de todos. Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, por me ensinar as melhores frases - 'filha da p**a' é de longe a minha favorita - e acima de tudo, obrigada por ser tão boba.

Bruna está completando 27 anos de idade nesta quinta-feira, dia 4. Felicidades pra ela, né?