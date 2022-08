Chrissy Teigen anuncia terceira gravidez com John Legend: Alegria voltou a encher nossa casa

04/08/2022 | 08:10



Boas novas no ar! Chrissy Teigen usou as redes sociais na quarta-feira, dia 3, para contar uma novidade aos fãs. A modelo espera seu terceiro bebê ao lado do marido, o cantor John Legend. E a gestação já está adiantada, já que ela também compartilhou algumas imagens em que aparece exibindo o barrigão ao posar de frente a um espelho.

Os últimos anos foram um borrão de emoções para dizer o mínimo, mas a alegria voltou a encher nossa casa e nossos corações. Um bilhão de injeções depois (na perna ultimamente, como você pode ver!) temos outro a caminho. Em todas as consultas eu disse a mim mesma: Ok, se estiver saudável hoje eu anuncio, mas então dou um suspiro de alívio ao ouvir um batimento cardíaco e decido que ainda estou muito nervosa. Acho que nunca sairei de um compromisso com mais emoção do que nervos, mas até agora, tudo está perfeito e lindo e estou me sentindo esperançosa e incrível. Ok, ufa, tem sido muito difícil manter isso por tanto tempo!, publicou.

Lembrando que há quase dois anos, Chrissy perdeu um bebê, que se chamava Jack. Na época, ela chegou a contar no Instagram sobre a perda do filho no pós-parto, quando publicou uma foto ao lado de John Legend, na cama do hospital.

E ao filho que quase tivemos. Um ano atrás você me deu a maior dor que eu poderia imaginar para me mostrar que eu poderia sobreviver a qualquer coisa, mesmo que não quisesse, desabafou.

Chrissy e John Legend são pais de Luna Simone Stephens, e Miles Theodore Stephens. Eles se casaram em setembro de 2013. Felicidades à família que vai crescer!