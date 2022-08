Rayanne Morais comemora aniversário de 34 anos de idade com Victor Pecoraro

03/08/2022 | 09:11



Rayanne Morais usou as redes sociais para compartilhar um vídeo da comemoração de seu aniversário de 34 anos de idade. A atriz convidou a família e o amado, Victor Pecoraro, para fazer um passeio de lancha na cidade do Rio de Janeiro.

Na legenda, ela escreveu:

Abrindo com chave de ouro esse novo ciclo de vida. Que venha 34 com muito amor, espírito livre e com a certeza que grandes coisas ainda estão por vim! Obrigada meu Deus por estar cercada de amor. Por todas as suas maravilhas na minha vida e por tudo que ainda está por vim. Obrigada por esse dia incrível! Vocês são excepcionais. Obrigada por tornarem esse dia ainda mais especial.

Recentemente, Rayanne e Victor viraram alvo de polêmicas por assumirem o relacionamento. Pecoraro chegou a admitir nas redes sociais que teria traído a ex-esposa e mãe de suas filhas, Renata Muller, com a atriz.

