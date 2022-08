Goodman investirá R$ 400 milhões em área de Santo André

Da Redação



03/08/2022 | 07:51



A Goodman Brasil, braço da multinacional australiana que atua na área de galpões e condomínios logísticos, pretende investir R$ 400 milhões em empreendimento em Santo André. O anúncio do aporte de recursos foi feito durante reunião do prefeito Paulo Serra (PSDB) com o gerente comercial da companhia, Daniel Ruman, e a diretora da empresa, Edith Bertoleti, realizada ontem.

O montante será investido na construção de um condomínio logístico classe A para armazenagem, que pode ser utilizado em formato de monousuário ou multiusuário. A estimativa da empresa é de que a iniciativa gere até 5.000 empregos na cidade, entre diretos e indiretos.

“Recuperamos a credibilidade e a capacidade de atrair novos investimentos. E o resultado deste trabalho de planejamento e deste novo modelo de gestão converge em anúncios como o de hoje, que garantem geração de emprego e renda e destacam Santo André como um destino atrativo para novos negócios. O bom resultado vai além da sanidade financeira. Reflete o investimento em obras de infraestrutura e mobilidade, que criam este cenário favorável e colocam a nossa cidade neste protagonismo que, há anos, não se via”, destaca o prefeito Paulo Serra.

O empreendimento será construído na antiga fábrica da Rhodia Química, localizada na Avenida dos Estados. A área, de 158 mil metros quadrados, fica próximo ao principal centro comercial da cidade, ao Grand Plaza Shopping e a vários empreendimentos comerciais, facilitando o transporte dos produtos armazenados para diversas empresas das redondezas.

De acordo com o gerente comercial da Goodman Brasil, esse foi um dos pontos levados em consideração no momento da escolha do local para o desenvolvimento do empreendimento, aliado à infraestrutura da cidade e fácil acesso ao local, já que o terreno tem grande parte de sua extensão na Avenida dos Estados e não passa por áreas residenciais.

“Encontramos em Santo André uma celeridade nos processos para a instalação da empresa e um acesso muito rápido e fácil à Prefeitura. Essa aproximação criou uma parceria que está possibilitando que todo o percurso a ser cumprido para a instalação de um empreendimento deste porte na cidade aconteça de forma muito tranquila”, afirma Daniel Ruman.

Na avaliação do secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, a chegada da Goodman é muito simbólica e importante para Santo André, não só pelo volume de investimentos, mas também pela quantidade de empregos diretos e indiretos que podem ser gerados.

“Além disso, consolida a instalação de um segmento muito importante na Avenida dos Estados, que é o de logística. Já temos a Femsa/Coca-Cola, a MBigucci e agora a Goodman. Além de todos os investimentos públicos, a região recebe estes investimentos privados”, frisa Banzato.

O secretário acrescenta que, com a iniciativa, ficam evidentes os três eixos que a cidade adota para o desenvolvimento, que são melhorar o ambiente de negócios, incentivar a competitividade das empresas e fomentar uma cultura de inovação, empreendedorismo e qualificação. “Eu deixo registrado essa nossa alegria, o que nos motiva para continuar trabalhando com muita firmeza, seriedade e dedicação.”

GOODMAN

A Goodman é uma empresa australiana de capital aberto que atende mais de 1,6 mil clientes espalhados por 14 países onde atua. A empresa está em operação no Brasil desde 2012.

A área onde funcionará o centro logístico da Goodman, no antigo terreno da Rhodia Química, também vai abrigar o Cite (Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo).