Taxas longas de juros têm viés de alta com dólar e Pelosi no radar

Os juros futuros médio e longos rondam a estabilidade na manhã desta terça-feira, 2, mas com viés de alta, após já terem caído por quatro sessões seguidas. Os curtos têm viés de baixa após a produção industrial de junho ter caído 0,4% e ficado abaixo da mediana estimada (-0,3%).

Nos longos, se por um lado o dólar sobe ante o real, trazendo pressão de alta, os juros dos Treasuries recuam diante da cautela com a visita esperada para hoje de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Taiwan.

Às 9h25 desta terça-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 12,52%, de 12,47%, enquanto o para janeiro de 2025 estava em 12,59%, de 12,55% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2024 exibia taxa de estável de 13,26%, e o para janeiro de 2023 estava em 13,785%, de 13,821% no ajuste de segunda-feira, dia 1º.