Confira dicas para driblar o alto preço dos combustíveis

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



02/08/2022 | 08:55



Após o anúncio da redução de ICMS em pelo menos 20 estados, consumidores devem sentir aos poucos a diferença ao abastecer os veículos. Enquanto os valores não caem, no entanto, o número na bomba continua a pesar no orçamento do brasileiro e dificulta o dia a dia de quem usa automóveis com frequência. Para ajudar o condutor a driblar o alto preço dos combustíveis, Rodrigo Giraldi, gerente de operações da Kovi, separou sete dicas para controlar o gasto de forma inteligente.

1. Calcule qual combustível vale mais a pena

Se basear no preço dos postos não é a única maneira de poupar gastos com combustível. É fundamental saber qual compensa mais para cada veículo. Para isso, basta dividir o valor do litro de etanol, pelo valor do litro da gasolina. Se o resultado for igual ou menor a 0,7, o etanol é mais vantajoso. Caso seja maior, a melhor opção é a gasolina.

2. Monitorar gastos com combustível

Entender os gastos é superimportante para driblar o alto preço das bombas. Atentar-se a quais ações mais consomem combustível durante trajetos habituais pode ajudar a poupar dinheiro e até mesmo encontrar alternativas que não comprometam o orçamento em momentos de inflação.

3. Manter a revisão em dia

A manutenção do carro evita que o motor consuma mais combustível que o necessário, além de manter a qualidade dele e de peças relacionadas à ignição, como vela e bobina. Esse cuidado frequente aumenta a vida útil do veículo e mantém o condutor seguro, rodando em boas condições. Geralmente, o manual do próprio automóvel indica a quilometragem ideal para realizar a manutenção.

4. Respeite a troca de marcha

Uma atitude que costuma aumentar o gasto de combustível é segurar muito uma marcha mais baixa enquanto dirige. É importante sempre trocá-la na rotação certa. Isso mantém o giro do motor compatível com a marcha escolhida. Nesse ponto, os carros automáticos tendem a ser mais econômicos, pois a máquina é mais eficiente nesses momentos de mudança, fazendo com que o motor trabalhe menos e, consequentemente, gaste menos.

5. Atenção com o ar-condicionado

O ar-condicionado está ligado diretamente ao consumo porque o equipamento é operado pelo motor. Por isso, em momentos em que há alto preço dos combustíveis, é recomendado ligá-lo só quando houver necessidade. Agora, caso o motorista pegue muita estrada, o recomendado é manter o ar-condicionado ligado. Isso porque dirigir em alta velocidade com as janelas abertas pode fazer com que o veículo gaste ainda mais.

6. Checar regularmente a pressão dos pneus

Pneus murchos têm ligação direta com o rendimento do veículo, pois geram mais atrito com a via e gastam mais combustível. Fazer menos paradas com o carro pode até ajudar a economizar, mas a longo prazo pode comprometer o orçamento sem que a pessoa perceba. É recomendado que o balanceamento dos pneus seja verificado com frequência para evitar o desperdício.

7. Acelerar no momento certo

É preciso que o condutor evite acelerar e frear bruscamente. Além de ser perigoso, o motor entra em desgaste e queima mais combustível para chegar a uma certa velocidade. Para não desperdiçar, é aconselhável que as marchas sejam trocadas de forma suave, pisando levemente no acelerador.