Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 31/07/2022

Coluna Social



01/08/2022 | 09:16



Vera Cruz promove grandes encontros

O Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo, transmite sintonia entre lúdico e história. Neste último evento que estive por lá, o Festival Viva La España, foi cinematográfico, literalmente. Imagina comigo: vários chefs, muitas panelas, brasa ardendo e disposição para atender aos convidados, que compraram convite para vivenciar a gastronomia europeia e ainda garantir momento com a estrela Henrique Fogaça, chef que integra programa da TV Band, inclusive, gravado no local.

“Foi sensacional o resultado que tivemos nesta primeira atividade. Vem muito mais por aí”, comenta Mario Guazelli, do grupo Play Mídia, que conta com os sócios, Rivail Carvalho, proprietário do Bar Central, e Rodrigo Salomon, diretor executivo da produtora PHR-9, empresa são-bernardense, que está no comando das produções no espaço. A saber: a permissão onerosa consiste no pagamento mensal em torno de R$ 500 mil para o próprio município. Excelente iniciativa.

Capa

Encontro literário na Biblioteca Municipal Paul Harris, em São Caetano, permitiu diálogo entre leitores e autores de diversos públicos e temáticas. No sábado de conhecimento, entre os escritores estavam Alcione Zhanini, Iracema Mendes, Maitê Andorra, Nirma Sônia Gaiotto, Zeca Baptista e Carmem Sanches. “Eles são escritores, cantores, artesãos e expõem artes em pedras e pergaminhos com poesias”, revelou Ana Maria Guimarães Rocha, diretora do espaço educativo.

Louge VIP

Para comemorar

Esta semana foi aniversário de São Caetano. Dia 28 de julho, com muito orgulho, os são-caetanenses e os que sempre frequentam espaços por lá – como eu – celebraram muitos motivos positivos para viver nesta cidade. Quero deixar aqui meu carinho pelo prefeito José Auricchio Júnior e sua primeira-dama, Denise, que sempre me receberam com muito respeito em todos os eventos do município. Tenham sempre canal aberto com esta colunista que sente-se muito acolhida pelos moradores e pelas moradoras do município.

Que venha a 29ª Festa Italiana, que será realizada na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, s/nº, no bairro Fundação, a partir do dia 6. Aliás, as inscrições para o credenciamento de apresentações artísticas estão abertas até hoje. No site da prefeitura é possível obter mais informações. Circularei em vários stands para

contar tudo para vocês.

Me convidem, que eu vou!

Microfone

Com empresa na Flórida, nos Estados Unidos, o empresário Marcos Galo, proprietário da Z3 LED Solutions, esteve no Brasil para realizar alguns trabalhos e visitas especiais. Dentre eles, gravação do DVD Cabaré, com os cantores Leonardo e Bruno & Marrone, gravado no Vibra São Paulo, na Capital. Após duas semanas em terras brasileiras, onde teve a oportunidade de visitar São Caetano, é hora de voltar para Miami. Galo já comemorou as produções dos shows de Ivete Sangalo e Racionais MC realizados no Exterior. Na agenda, alguns festivais até o fim do ano.

Mais que palavras

“Imagine um Brasil sendo revolucionado por uma vacina contra o vírus do racismo, chamada de colorida.” A partir desse argumento inicial, o escritor diademense, Alexandre Ribeiro, 24 anos, lançou obra Da Quebrada Pro Mundo e realizou palestra para adolescentes em internação no CASA Diadema, centro socioeducativo da Fundação CASA na cidade. Ribeiro ganhou bolsa de trabalho social voluntário do governo alemão e mora, atualmente, na Alemanha.

Em tempo

Meeting empresarial realizado em Santo André foi sucesso de público e presença de diversas autoridades, que passaram pelo palco e também pela plateia. Porém, meu destaque, que não queria deixar passar é ressaltar o espaço no Theatro Carlos Gomes. A reforma ficou maravilhosa e engrandeceu ainda mais o Centro da cidade. Digno de receber grandes apresentações e aplausos.

Ritmo de festa

Para encerrar julho, quero relembrar a festa julina realizada no bairro Jardim, em Santo André. Simplesmente rica em detalhes, com público festivo, barracas de gastronomia típica, atividade solidária e organização feita pelos próprios lojistas da região. Com certeza, incentivo outros momentos de descontração nestas ruas arborizadas.