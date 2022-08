Vacinas reforçam prevenção contra doenças pneumocócicas

Renan Soares

01/08/2022



Com a chegada de novos vírus, como a Covid-19 e a varíola dos macacos, brasileiros aumentaram a procura por vacinas que possam ajudar em uma maior proteção contra vírus e bactérias. Mas as doenças que podem causar morte já circulam há tempos. Uma bactéria poderosa é a pneumococo, conhecida cientificamente como Streptococcus pneumoniae. Esta, no entanto, pode causar menos danos após aplicação de vacinas.

A rede pública de saúde, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), e a privada, por venda em farmácias, reforçam a imunização contra a bactéria, que causa as doenças pneumocócicas, com as vacinas pneumocócica 23-valente e conjugada 13-valente.

A doença pneumocócica junta uma série de infecções bacterianas relacionadas ao pneumococo, entre elas a pneumonia, infecção bacteriana do ouvido, além de sinusite e meningite (aguda) bacterianas.

A infecção evolui quando a bactéria invade a corrente sanguínea, tecidos e líquidos a circular pela medúla espinhal e cérebro. Segundo o médico Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, as doenças relacionadas ao pneumococo podem trazer danos graves, principalmente aos grupos de risco, como pessoas acima de 50 anos.

“Temos um alto índice de idosos que morrem devido à pneumonia severa, com índice de mortalidade alto. A pneumocócica 23-valente abrange 23 sorotipos de proteção e 90% dos principais patógenos que afetam os seres humanos, além de auxiliar contra outras bactérias que causam a pneumonia, principalmente nas pessoas acima de 50 anos. Esta vacina usa o patógeno (microorganismo) desativado, por isso é bem segura”, explica Figueiredo.

De acordo com estudo publicado pela Value in Health, revista internacional sobre pesquisas em saúde, de janeiro de 2014 a dezembro de 2019, a média anual foi de 272 mil casos de internações e 71 mil mortes por doenças provenientes do pneumococo - apenas em pessoas acima de 60 anos (os dados foram retirados do SUS). A pneumonia foi responsável por 78,6 % dos casos.

Já a vacina conjugada 13-valente, como explica o imunologista chefe do Brasil Sem Alergia, Marcello Bossois, atinge 13 sorotipos, com proteínas imunopotencializadoras que melhoram a resposta imunológica do sistema.

“A conjugada 13 acaba tendo uma resposta imunológica maior, mais duradoura, mas ela não atinge os principais sorotipos. Ela (vacina) só atinge 10 ou 13”, disse.

O especialista complementa que a 23-valente dura cinco anos - com necessidade de uma dose de reforço. Enquanto a conjugada 13-valente pode durar por décadas. A recomendação do imunologista para os grupos de risco é tomar primeiro a dose conjugada e após seis meses realizar a aplicação da 23-valente.

No SUS, as vacinas antipneumocócicas fazem parte do PNI (Programa Nacional de Imunizações), indicada para a população idosa em casos de risco muito elevado. No Estado, a vacina distribuída pelo Ministério da Saúde está disponível nos CRIEs (Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais) para estes grupos,

Já a vacina conjugada 13 pode ser encontrada em farmácias. O preço varia, mas a maioria gira em torno de R$ 300 a R$ 450.

A orientação de médicos é para o paciente verificar a qualidade, a marca da vacina e leve seu cartão vacinal, enquanto a farmácia tem de oferecer a declaração de serviço farmacêutico, comprovando que foi aplicada.