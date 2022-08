Bolsas da Ásia fecham em alta, após ganhos em NY e apesar de PMIs chineses fracos

01/08/2022 | 07:23



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, 1, acompanhando o tom positivo de Wall Street do fim da semana passada, apesar de dados chineses mostrarem enfraquecimento da manufatura na segunda maior economia do mundo.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,69% em Tóquio hoje, a 27.993,35 pontos, enquanto o Hang Seng garantiu ligeira alta de 0,05% em Hong Kong, a 20.165,84 pontos, e o sul-coreano Kospi também apresentou ganhou marginal em Seul, de 0,03%, a 2.452,25 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,21%, a 3.259,96 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se valorizou 0,97%, a 2.202,49 pontos. Exceção na Ásia, o Taiex registrou leve perda de 0,12% em Taiwan, a 14.981,69 pontos.

A predominância do apetite por risco na região asiática veio após as bolsas de Nova York encerrarem o mês de julho com ganhos significativos, favorecidas por balanços corporativos melhores do que o esperado e sinais de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) poderá moderar o ritmo de aumento de juros nos próximos meses.

Neste contexto, ficaram em segundo plano os últimos PMIs industriais da China, que apontaram desaceleração da manufatura num momento em que o gigante asiático ainda tenta se recuperar dos efeitos de surtos de covid-19. Dados oficiais mostraram que o PMI industrial chinês caiu de 50,2 em junho para 49 em julho, sinalizando contração no setor manufatureiro. Já a pesquisa da S&P Global/Caixin Media mostrou o PMI chinês recuando de 51,7 para 50,4 no mesmo período, com a manufatura ainda se expandindo.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo quinto pregão consecutivo. O S&P/ASX 200 avançou 0,69% em Sydney, a 6.993,00 pontos. Na madrugada desta terça-feira, 2 (pelo horário de Brasília), o Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) anuncia decisão de juros. Com informações da Dow Jones Newswires.