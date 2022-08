PMI industrial cai China a 49 em julho, abaixo da previsão

01/08/2022 | 07:19



A produção industrial oficial da China, medida pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês), fechou julho em 49, marcando queda em relação aos 50,2 da leitura do índice em junho, conforme informou a instituição no final da noite deste domingo, 31, pelo horário de Brasília. Com o resultado, o índice de gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) ficou abaixo de 50, o que significa contração da atividade no setor. Além disso, ficou aquém da previsão mediana de 50,3 feita pelos economistas consultados em pesquisa do The Wall Street Journal. Fonte: Dow Jones Newswires.