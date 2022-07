De Santo André para o bairro do Limoeiro

Renan Soares

Especial para o Diário



31/07/2022 | 09:31



A Turma da Mônica voltou! Após dois grandes sucessos nos cinemas (Laços, de 2019, e Lições, de 2021), a turminha do bairro do Limoeiro retorna para mais uma aventura, desta vez em forma de episódios, em Turma da Mônica – A Série. Com oito capítulos, a história traz novamente Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Cascão (Gabriel Moreira) e a novata Milena (Emilly Nayara), além de Magali, interpretada pela andreense Laura Rauseo, 14 anos.

“Tudo começou em 2017. Eu tinha 9 anos na época. Minha mãe viu um post sobre uma seleção de crianças para um projeto secreto. Mandamos uma foto minha e pouco tempo depois fui convidada para fazer o teste em São Paulo. Recebi dois textos, um da Mônica e outro da Magali. Só estudei o da Magali (risos) e fui de roupinha amarela. Só aí descobrimos que se tratava de um live-action da Turma da Mônica”, conta Laura, que guarda um grande carinho pela sua terra natal, já que, além de nascer em Santo André, toda a sua família é da cidade.

A nova série é a terceira participação de Laura como Magali. Ela já havia atuado nos filmes anteriores. A trama da aventura inédita mostra a chegada de uma nova personagem ao bairro do Limoeiro. Carminha Frufru (Luiza Gattai) acaba de se mudar e planeja uma grande festa, porém o evento é sabotado, com um balde de lama virado na cabeça da nova moradora. Mônica e seus amigos passam a ser os principais suspeitos.

A festa de Carminha se torna então o palco de uma investigação, liderada pela maior fofoqueira do bairro, Denise (Becca Guerra). Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena têm de provar serem inocentes, superando suas inseguranças e revelando seus segredos para desvendar o mistério da festa, tudo isso sem saber as responsabilidades de cada um nos acontecimentos.

“Fiquei muito animada, sempre fui fã da turminha. Foram vários testes, mais uma semana de workshop com o preparador de elenco. No total, foram 8.000 crianças concorrendo. Depois de meses, recebi a notícia do próprio Mauricio de Sousa sobre minha seleção para interpretar a Magali. Foi incrível. Hoje em dia, tenho certeza de que quero continuar sendo atriz, é o meu plano A, pretendo seguir nessa carreira”, afirma Laura, sobre sua experiência com a personagem. Atualmente, ela mora em Bragança Paulista, no Interior.

Como conta o diretor Daniel Rezende, os integrantes da turminha se encontram em uma nova fase e começam a se questionar. “Temas como padrões, a busca da perfeição e vulnerabilidade foram nossos guias nos roteiros, além das famosas perguntas: quem sou eu agora? E devo me adaptar ao que todos esperam de mim nessa fase?”, diz Daniel. A série é a primeira história 100% original gravada no formato live-action, com atores reais, já que os filmes são baseados em histórias dos quadrinhos.

“É muito bom estar mais uma vez com esse elenco maravilhoso e acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de cada um deles nesse novo projeto. A série está linda, cheia de mistério e com muita diversão. Está do jeitinho que a turma gosta, e ainda traz outros personagens, já conhecidos dos quadrinhos, como Milena, Denise e Carminha Frufru, que irão agitar ainda mais o Limoeiro. Todo mundo ficará ansioso para saber os desdobramentos das histórias”, vibra Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, turminha sempre presente no Diarinho.

Lançada na sexta-feira,Turma da Mônica – A Série está disponível no Globoplay. Além da turminha, o elenco ainda conta com Quinzinho (Pedro Motta), Marina (Lais Villela), Do Contra (Vinicius Higo), Jeremias (Pedro Souza), Titi (Cauã Martins), Nimbus (Rodrigo Kenji), Humberto (Lucas Infante), Penha (Manuela Macedo), Dudu (Giovane Dodato), Madame Frufru (Mariana Ximenes) e Feitoso Araújo (Fernando Caruso). A produção é da Biônica Filmes em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções.