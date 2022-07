Água Santa pega o lanterna atrás de pontos para ameaçar o líder

Da Redação



31/07/2022 | 08:53



O Água Santa enfrenta o Juventus, hoje, a partir das 10h, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, na Capital, em partida válida pela quinta rodada da Copa Paulista. O time da Mooca busca se recuperar na competição, enquanto o Netuno vê a vitória como chance de alcançar os líderes.

Com três pontos, o Moleque Travesso é o lanterna do Grupo 3 e vem de derrota para o Oeste por 2 a 0. Já o time de Diadema está na quarta colocação, com cinco pontos, três a menos em relação à líder Portuguesa, e vem de um empate em 0 a 0 contra o São Caetano.

Uma vitória leva o Água Santa à segunda colocação, ultrapassando São Caetano e Oeste, e alcançando a Portuguesa.