Emprego e dignidade

Da Redação



30/07/2022 | 07:10



O País se transformou em um celeiro de boas notícias. A mais recente delas foi divulgada ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), dando conta de que a taxa de desemprego alcançou 9,3% no trimestre encerrado em junho, o que representa queda de 1,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. De acordo com a instituição, é o menor patamar para o período desde 2015, quando ficou em 8,4%. Os dados da pesquisa revelam ainda que a população ocupada é a maior desde o início da série histórica, em 2012. O contingente foi estimado em 98,3 milhões, o que equivale a alta de 3,1% se comparado aos três primeiros meses do exercício.

O excepcional desempenho brasileiro nos indicadores de emprego ora divulgados ilustra com perfeição a declaração do presidente Jair Bolsonaro (PL) na quinta-feira, ao dizer que o País caminha na contramão do mundo. “Temos inflação em baixa e PIB (Produto Interno Bruto) em alta”, afirmou o chefe da Nação ao comentar a mais recente projeção do FMI (Fundo Monetário Internacional), de que a produção de riqueza do Brasil vai crescer 1,7% neste ano e não os 0,8% estimados em abril.

Existe relação direta entre o crescimento do PIB e a abertura de vagas de emprego – a produção de riqueza implica em colocar braços e, especialmente, cérebros para trabalhar. E o governo brasileiro tem se esforçado para criar ambiente favorável para a iniciativa privada expandir seus negócios, em todos os setores, o que vai demandar cada vez mais gente qualificada para operar máquinas e atender clientes.

Após tantos anos de desesperança, o Brasil parece ter encontrado o caminho que deve ser trilhado para garantir qualidade de vida aos seus pouco mais de 212 milhões de habitantes. Com trabalho sério, o presidente Jair Bolsonaro fortalece os princípios básicos nos quais o País precisa se sustentar para se viabilizar como a potência internacional que suas riquezas naturais e o empenho de sua gente prenunciam – e, sem nenhuma sombra de dúvida, a dignidade conferida pelo trabalho está entre eles.