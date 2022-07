Redação

Planejar uma viagem de carro em Portugal é uma das melhores formas de explorar as belas cidades do país. Além de oferecer mais liberdade de descolamento, o veículo permite fazer paradas para tirar fotos, provar delícias gastronômicas e curtir a natureza. Uma boa dica é dirigir pela região do Alentejo, uma das mais bonitas do destino. Abaixo, veja uma sugestão de roteiro.

Viagem de carro em Portugal: roteiro pelo Alentejo

O Alentejo tem cerca de 500 mil habitantes. Isso significa que não há grandes metrópoles, e sim pequenas e charmosas cidades e vilarejos espalhados por todo o seu território. Évora é a mais importante da região, e fica a pouco mais de uma hora de Lisboa, principal porta de entrada para Portugal. É possível alugar um carro diretamente no aeroporto – maioria das locadoras conta com carros com o “Via Verde”, um sistema simplificado de pagamento de pedágios.

Depois de visitar o Templo Romano e a Igreja de São Francisco, com a sinistra Capela de Ossos, não se esqueça de comprar lembrancinhas nas diversas lojas espalhadas pela cidade. A próxima parada é a encantadora vila de Monsaraz, que fica a apenas 50 minutos de Évora, com seu imponente castelo, ruas estreitas com casas pintadas de branco e graciosos artesanatos. O contato com a cultura local é evidente, sendo a Casa da Inquisição e as mostras de arte na Igreja de Santiago paradas essenciais para conhecer melhor essa fascinante vila alentejana.

Para chegar ao próximo destino, a vila de Mourão, basta cruzar o belíssimo Lago Alqueva, num percurso de 20 minutos. Do alto de seu castelo, é possível desfrutar de uma vista panorâmica, contemplando todo o local banhado pelas águas do Rio Guadiana. Dentre os destaques de Mourão, estão o Jardim da Praça Pública, a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Candeias e o Parque de Merendas, perfeito para um delicioso piquenique ao ar livre.

A apenas 40 minutos dali, fica a cativante Moura, vilarejo onde o visitante se depara com inúmeras construções que apresentam elementos da arquitetura árabe. A igreja matriz, dedicada a São João Batista, e a igreja de São Francisco são pontos que merecem destaque. Para saber mais sobre a influência da cultura muçulmana nos costumes locais, não deixe de explorar o bairro de Mouraria e a exposição do Núcleo Árabe.

O trajeto de 50 minutos até Beja proporciona diversas paisagens e lugares pitorescos. Famosa por sua singularidade e atrações históricas, a localidade tem atividades que agradam todos os gostos. Seus variados restaurantes dispõem das melhores opções gastronômicas. A cidade ainda tem atrações históricas, como a Torre de Menagem, a Vila Romana de Pisões e a “janela de Mértola”, em exposição no Museu Regional, que recorda o episódio de “As Cartas Portuguesas”, escritas pela freira Mariana Alcofrado no século 17 para declarar seu amor para um cavaleiro francês.

