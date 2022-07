Dica de roteiro por San Francisco e arredores

Redação

Do Rota de Férias



28/07/2022 | 12:55



Um roteiro por San Francisco, nos Estados Unidos, envolve sempre cultura, história e paisagens exuberantes. Famoso por ser acolhedor e receptivo, o destino também se destaca por fatores como diversidade e ótimas opções gastronômicas.

Roteiro por San Francisco

A Abreu, agência especialista em levar turistas para conhecer o mundo, indica alguns pontos turísticos para conhecer em San Francisco e arredores. Confira!

Golden Gate Bridge

Alcatraz

Pier 39

Napa Valley

Yosemite National Park

Lake Tahoe

Golden Gate Bridge

A Golden Gate é uma das sete maravilhas da engenharia civil dos Estados Unidos e uma das pontes suspensas mais compridas e altas do mundo – são 2,7 quilômetros de extensão e 227 metros de altura. Desde sua inauguração, em 1937, é símbolo da cidade e uma atração imperdível para os turistas.

Alcatraz

A famosa prisão, localizada no meio da baía de San Francisco, é uma das atrações mais fascinantes do país. Fora de operação desde a década de 1960, todos os anos o local atrai milhares de visitantes com sua história e curiosidades. Os especialistas da Abreu recomendam agendar o tour com bastante antecedência e começar o passeio bem cedo para evitar as multidões.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Pier 39

O Fisherman’s Wharf, antigo porto de pescadores, é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Mas o destaque é, sem dúvida, o Pier 39, um shopping a céu aberto com opções de entretenimento, compras e gastronomia. Uma das atividades mais famosas no local é a observação dos leões-marinhos que vivem por lá. Além disso, ele tem uma excelente vista para a Golden Gate e a ilha de Alcatraz.

Atrações nos arredores de San Francisco

Napa Valley

Napa Valley é o lugar perfeito para andar de bicicleta, aproveitar as paisagens e conhecer as famosas vinícolas. Entre as atrações está o Castello di Amorosa, uma construção medieval que oferece degustação de vinhos.

Yosemite National Park

Eleito Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o parque combina a leveza dos picos de granito da Sierra Nevada com cachoeiras imponentes, bosques de sequoias gigantes e uma vida animal especial. Visitar Yosemite é se deparar com as mais diversas paisagens, fauna e flora em um só lugar.

Lake Tahoe

Localizado na fronteira entre os estados da Califórnia e Nevada, o local possui paisagens de tirar o fôlego. Segundo os especialistas da Abreu, o verão é ideal para fazer trilhas, nadar no lago e praticar atividades ao ar livre. Já no inverno, a dica é aproveitar a temporada de neve abundante para esquiar.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece as principais atrações para incluir em um roteiro por San Francisco, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.