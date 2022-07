Noite de votação no Ilha Record acaba em discussão entre exploradores

28/07/2022 | 01:10



Hoje foi dia de ânimos exaltados, com mais uma noite de votação no Ilha Record 2! Durante o dia, os exploradores já estavam especulando quem seria o participante com mais pedradas da noite. Vale lembrar que na semana passada Solange foi a mais votada da ilha, mas neste ciclo ela estava confiante e apostou que o alvo seria outro participante, será?

E foi dada a largada para a votação! Kaik, o comandante do ciclo, tinha o poder de indicar alguém diretamente para o Desafio de Sobrevivência e escolheu Rafael, jogador que ele descreveu como forte.

Depois, os outros exploradores começaram a ir um por vez até às urnas, dizer os motivos do voto em voz alta, sem revelar de quem estavam falando, e depois colocaram a pedra na pessoa que queriam mandar para o Desafio de Sobrevivência. Vale lembrar que a equipe Ametista podia votar em quem quisesse, enquanto a Esmeralda só podia votar entre si.

Enquanto esperavam a votação, os outros participantes conseguiam ouvir o desabafo de quem estava votando, porém sem ver o voto. Momentos de tensão!

E o segundo explorador indicado para o Desafio de Sobrevivência foi Caíque Aguiar, que levou quatro pedradas. A prova de amanhã não vai ser fácil, já que os dois indicados são aliados dentro do jogo.

E após a votação o clima esquentou na Ilha Record! Rafael não gostou nada de ser indicado pelo comandante e foi passar a história a limpo com Kaik e ainda relembrou a vez que, segundo ele, ajudou o comandante a ganhar uma prova valendo um carro. Com os nervos à flor da pele, Rafael também foi confrontar Solange sobre o voto dela, o participante tentou combinar voto com a exploradora durante a semana, mas parece que não deu certo, o voto dela pode ter ajudado a mandar Caíque para o Desafio de Sobrevivência. Eita!