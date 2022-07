Grêmio Mauaense acerta parceria com time de Portugal

Pedro Lopes

Especial para o Diário do Grande ABC



27/07/2022 | 09:01



O Grêmio Esportivo Mauaense fechou uma parceria com o Mação Futebol Clube, de Portugal, focada para as categorias de base e conta com o aval do presidente Reinaldo Rodrigues e do gestor Sandro Santos, que ocupará a função tanto no clube português quanto na Locomotiva do ABC. O Mação é uma equipe de futsal, que está com um projeto de categorias de base e de profissional para o futebol de campo.

O objetivo principal do clube do grande ABC é ter seu nome circulado pelo mundo e tornar-se uma referência tanto na estrutura, quanto na negociação de atletas, mantendo sempre o intercâmbio e tendo poderes para continuar com o trabalho que está sendo feito.

Sandro Santos conta que foi procurado pelo clube após uma conversa com um amigo sobre o projeto.

“O Mação é um clube de futsal. Este ano eles estão iniciando um projeto de categorias de base ligado ao campo. Em Portugal, eles têm as quatro divisões, que são as principais. Fora isso eles tem divisões intermediárias, Elas são regionais e esse regional da vaga para o campeonato nacional, que é a quarta divisão”, disse o gestor.

“A ideia de trabalho é montar um time adulto e categorias de base para tentar o acesso. Através de um amigo eu fui informado que eles estavam em um projeto de futebol de campo, e foi quando me convidaram”, completou. Alguns atletas com menos de 23 anos devem ser trasferidos para o time português neste ano.

Mas a ideia do clube de Mauá não é apenas mandar jogadores para Portugal. O time também tem interesse em receber atletas que se destacarem no Velho Continente.

“A ideia do trabalho é a unificação, há o intercâmbio, mandamos os garotos pra lá e eles mandam garotos pra cá. Por exemplo, se houver um garoto lá do sub-23 que se destaque e eu puder usar ele aqui, provavelmente eu vou trazê-lo. Nossa ideia junto com o Reinaldo Rodrigues, que é o presidente, é utilizar a base para compor o elenco profissional. O trabalho está sendo feito, mas leva tempo, não é tão simples de fazer. O investimento é alto, estamos com academia, temos suplementação para os atletas, treinos todos os dias, mantivemos a comissão técnica praticamente inteira. Mesmo com o campeonato parado temos onze membros na comissão técnica trabalhando”, afirma Sandro.