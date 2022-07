Lucro industrial da China tem alta anual de 0,8% em junho

27/07/2022 | 06:47



O lucro industrial da China reverteu uma queda de dois meses para registrar um aumento anual em junho, em linha com a recuperação da produção fabril após o relaxamento das restrições pela covid-19. O lucro industrial subiu 0,8% em relação ao ano anterior em junho, significativamente acima do declínio de 6,5 em maio, informou o Departamento Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) nesta quarta-feira.

Os lucros obtidos pelas montadoras chinesas reverteram seu declínio e aumentaram 47,7% no ano em junho, contribuindo com a maior parte do crescimento para o lucro industrial, disse o departamento de estatísticas. Xangai e a província de Jilin, no nordeste, dois redutos da fabricação de automóveis, aceleraram a recuperação da produção em junho, disse o escritório. No primeiro semestre, o lucro industrial cresceu 1,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.