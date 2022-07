Ex-esposa de Victor Pecoraro é advertida por expor traição do ator: Quer que eu me cale. Piada!

26/07/2022 | 14:11



Fogo no parquinho! Sem papas na língua, Renata Muller usou as redes sociais para revelar que está sendo impedida de falar sobre a traição do ex-marido, Victor Pecoraro. Isso porque, logo após ter divulgado na web que foi traída pelo ator com Rayanne Morais, ex de Latino, o artista procurou um advogado com a intenção de fazer Muller parar de acusá-lo em público.

Nos Stories, Renata mostrou a advertência legal que recebeu avisando que ela poderá responder um processo casaso não pare com as mensagens indevidas.

Prezada senhora, Renata Muller, gostaria de pedir por gentileza e encarecidamente para que as mensagens e notícias a respeito da dissolução da união estável com o senhor Victor Pecoraro sejam cessadas uma vez que o mesmo é uma figura pública e as mensagens expõem a vida íntima do casal. Fica a advertência legal por se tratar de um assunto íntimo e de pessoas públicas, podendo vir a responder por medida cível e criminal, dizia o e-mail.

Mas Renata não se intimidou:

Que piada! Ele quer falar, mas quer que eu me cale! Piada! Pode vir quente que eu estou fervendo, bebê. Isso que nem rebati as difamações que ele tem feito a meu respeito, ainda hein. Quem deveria parar é você, escreveu na legenda.

Eita!