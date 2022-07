Caminhoneiro terá R$ 2.000 de auxílio pagos já em agosto

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



26/07/2022 | 07:58



As parcelas de julho e agosto do auxílio de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos serão depositadas em 9 de agosto – desta maneira, os motoristas autônomos receberão R$ 2.000 de uma vez. Intitulado como BEm-Caminhoneiro, o benefício é direcionado para profissionais cadastrados no RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) até 31 de maio. Cerca de 3.000 trabalhadores do Grande ABC serão contemplados, de acordo com o Setrans (Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Grande ABC). Ao todo, serão seis pagamentos até dezembro de 2022.

Além do RNTRC, os caminhoneiros precisam estar com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e CPF (Cadastro de Pessoa Física) válidos para receberem os depósitos. Segundo a ANNT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), existem 872.320 motoristas cadastrados como TAC (Transportador Autônomo de Cargas) no Brasil.

O diretor do Setrans, Fábio Brigidio, destaca que existem muitos perfis de autônomos. Sendo assim, as repercussões serão diversas. “Não digo que haverá um impacto significativamente positivo, mas, para os urbanos, de veículos menores e que fazem trajetos de curta distância, o valor pode ser utilizado para pagar uma conta ou outra. Aos carreteiros, os benefícios são menores porque eles gastam cerca de R$ 4.000 a R$ 5,000 para encher o tanque e isso acontece mais de uma vez por mês.”

Para o sindicalista, a maior consequência é a movimentação da economia brasileira. “Os auxílios recebidos serão gastos de alguma forma, seja para pagar diesel, manutenção de pneu ou despesas domiciliares. Assim, todo dinheiro volta e aquece a atividade nacional”, ressalta Brigidio.

José Roberto Dornellas, 56 anos, trabalha como caminhoneiro autônomo desde 1994 e comenta que o recebimento é bom, apesar de não preencher todos os gastos. “No meu caminhão são dois tanques, que totalizam 840 litros. Gasto em torno de R$ 6.000 a cada vez que abasteço. O valor é insuficiente, óbvio, mas qualquer dinheiro é bem-vindo, seja qual a fonte, ajuda bastante.”

O caminhoneiro exemplifica que o benefício pode ser gasto em apenas uma viagem. “Se eu sair da Paulicéia, em São Bernardo, onde moro, para Campinas, no Interior, contando ida e volta, são cerca de 350 quilômetros. Isso já leva os R$ 1.000 só em combustível.”

BEM-TAXISTAS

O MTP (Ministério do Trabalho e Previdência) começou ontem a primeira fase de cadastros do programa de benefícios a motoristas de táxis, o BEm-Taxista, em todo Brasil.

A previsão inicial do auxílio é de seis lotes até o fim do ano no valor de até R$ 1.000. sendo que a primeira parcela conterá os auxílios de julho e agosto – o valor pode sofrer alteração a depender da quantidade de cadastrados.

O MPT indica que “a prefeitura será a responsável pelo encaminhamento da relação de taxistas registrados (que tenham alvará).” Dessa maneira, não é necessária nenhuma ação por parte dos profissionais.

O pagamento aos profissionais que forem cadastrados pelos entes municipais e distrital até o próximo domingo está previsto para 16 de agosto. O calendário do benefício está dividido em três etapas (veja na tabela desta página).

PACOTE DE BENEFÍCIOS

Os pagamentos complementares do Auxílio Brasil, Vale-Gás e a criação de programas para caminhoneiros e taxistas estão descritas na Emenda Constitucional nº 123, justificadas pelo reconhecimento do estado de emergência “decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes”.

A União concederá benefícios até o limite de R$ 5,4 bilhões para transportadores autônomos de cargas e auxílio para taxistas até o teto de R$ 2 bilhões.