Como é a Maison Terroir, refúgio de luxo no interior de São Paulo

Bastou colocar os pés na Maison Terroir, novo refúgio de luxo do interior de São Paulo, para perceber que a arte de bem receber ali é levada ao nível máximo de acolhimento.

Como quem espera a chegada de um velho amigo, a vice-presidente de operações, Ariadne Silva, me aguardava na entrada do casarão histórico para oferecer um refresco e mostrar todos os ambientes da propriedade.

Entre eles estão a aconchegante sala de estar com lareira e piano Steinberg, a pomposa mesa de jantar, a exclusivíssima adega (com rótulos que chegam a custar alguns milhares de reais) e o agradável varandão de frente para a piscina de borda infinita, emoldurada por imponentes ciprestes em meio ao belo cenário da Mantiqueira.

Como é a Maison Terroir

Heloísa Cestari Maison Terroir tem paisagismo assinado por Gilberto Elkis

Aberto em junho de 2022 para hóspedes, esse novo complexo de hospedagem é uma experiência por si só. A impressão é de ter os sentidos aguçados a todo instante.

Enquanto o paisagismo assinado por Gilberto Elkis e os toques de arte da decoração encantam o olhar, a excelente gastronomia agracia o paladar e o inconfundível aroma do café produzido na fazenda desperta a memória olfativa.

E não pense ser apenas uma grata coincidência se sua música favorita estiver tocando na TV no instante em que você adentrar a sua vila privativa. Afinal, tudo lá é pensado minuciosamente para fazer você se sentir mais um querido convidado dos anfitriões.

O segredo? Dias antes do check-in, o futuro hóspede recebe um formulário com perguntas que vão desde restrições alimentares até preferências musicais. Dá até para solicitar traslado desde a capital paulista em um carro blindado com motorista!

Onde fica a Maison Terroir

A Maison Terroir fica no Km 5 da Estrada Municipal Dr. Renato Ferrara, em Bragança Paulista, a 88 km da cidade de São Paulo e a apenas 25 km da vizinha Atibaia.

De carro, leva-se cerca de uma hora desde a capital paulista. Caso queira alugar um carro, faça pesquisas em diversas locadoras de uma só vez e encontre os melhores preços aqui.

Fotos da Maison Terroir

O que fazer na Maison Terroir

Heloísa Cestari Ricardo Rufino Junior ao lado dos cafés Aromas de Bragança

Não importa se você busca sossego ou diversão: há sempre muito que fazer na Maison Terroir. A ideia é oferecer conforto, privacidade e um amplo menu de experiências exclusivas.

A começar pelo tour ‘do Pé à Xícara’, que visita as lavouras cafeeiras da fazenda e apresenta todo o processo de produção do premiado café Aromas de Bragança, produzido na propriedade e já eleito entre os melhores do Brasil.

A colheita do grão ocorre entre meados de abril e de julho, mas é possível fazer o tour em qualquer época do ano. O especialista Ricardo Rufino Junior acompanha o passeio, conta fatos curiosos e explica todo o processo, desde a seleção dos grãos no pé até a torra.

O terroir da região é um dos melhores do mundo para a produção do café, uma vez que reúne um conjunto de características únicas, que vão do microclima de temperaturas mais baixas e altitude elevada até os nutrientes do solo, que definem o perfil sensorial do grão. O resultado é um café único, com doçura e acidez em equilíbrio e notas de caramelo, cana-de-açúcar e especiarias.

Heloísa Cestari Brunch na estação ferroviária

Não bastasse a degustação do café em si, o tour ainda inclui café da manhã ou brunch servido em uma charmosa estação de trem que faz o pensamento viajar para a fase áurea do ciclo cafeeiro, com uma locomotiva e dois vagões do século 19 restaurados com toda a pompa da época.

Eventos e jantares intimistas também podem ser realizados ali, numa atmosfera que transborda história.

Atrações para família no interior de São Paulo

Divulgação Passeio a cavalo na Maison Terroir

Além da experiência do café, quem deseja vivenciar o melhor do turismo rural encontra uma série de atividades em contato com a natureza, como trilhas com diferentes graus de dificuldade que podem ser exploradas para a prática de trekking, mountain bike ou passeios a cavalo.

As experiências com cavalos, aliás, merecem capítulo à parte. Com o auxílio de instrutores certificados, crianças e adultos podem participar de aulas de equitação em um haras totalmente equipado com redondel, minipista e pista oficial.

Há até um programa exclusivo para crianças, no qual meninas de 6 a 17 anos têm a oportunidade de conhecer o cavalo, escová-lo e cavalgar antes de serem introduzidas na teoria e na prática da tradicional Prova de 3 Tambores.

Depois da aula particular, quem quiser pode participar de uma minicompetição. Ou apenas curtir o almoço nas barraquinhas que ficam em volta da pista, com direito a churrasco no espeto, pastel, pipoca, algodão-doce e sorvete.

O haras da Maison Terroir também oferece hospedagem para cavalos, cavalgadas de até quatro horas, passeios de charrete e aulas avulsas para a prova de 3 Tambores.

Heloísa Cestari Brinquedoteca

Já as atividades de bem-estar podem ser desfrutadas indoor ou outdoor, com aulas de ioga, alongamento e personal trainer, além de massagens relaxantes mediante agendamento.

Lagos para pesca, heliponto, capela para cerimônias religiosas, salão de cabeleireiro mediante reserva, espaço kids com brinquedoteca, quadra poliesportiva, quadra de areia para beach tennis e churrasqueira completam a infraestrutura de lazer da Maison Terroir.

Quanto custa se hospedar na Maison Terroir

O novo refúgio de luxo do interior de São Paulo conta com oito suítes no casarão-sede, a Maison Bleu, e cinco vilas de hospedagem independentes – Pôr-do-Sol, Garças, Country, Nova York e Marroquina –, que acomodam até 50 pessoas no total. Cada vila tem um conceito diferente e está posicionada em um local exclusivo, com total privacidade.

O valor das diárias varia de R$ 1.600 a R$ 12 mil. Por isso, antes de reservar, vale conferir o perfil, a capacidade e os preços de cada acomodação:

Maison Bleu

Heloísa Cestari Fachada da Maison Bleu

Imponente casa principal da fazenda, a Maison Bleu preserva a arquitetura colonial do século 19 e é cuidadosamente decorada com móveis, obras de arte e louças que remetem ao requinte dos grandes senhores do café.

São 15 suítes que acomodam até 20 pessoas no total, e uma ampla varanda, de onde é possível avistar a piscina de borda infinita com hidromassagem e o gazebo. Amenities L’Occitane, cofre, wi-fi, TV por assinatura e ar-condicionado quente e frio completam as instalações.

O espaço abriga também a cozinha, de onde saem os mais variados pratos atemporais da alta gastronomia, proporcionando um encontro de sentidos aguçado pela harmonização com os melhores rótulos da adega.

Nas áreas sociais da mansão ainda há sala de estar com piano, sala de jantar, adega, sala com smart TV, brinquedoteca, espaço happy hour, espaço gourmet, terraço e lareira.

Tarifa diária: R$ 12 mil, referente ao aluguel da casa-sede com piscina e spa privativos e aquecidos, serviço de concierge particular, arrumação e café da manhã para até 16 pessoas.

Vila das Garças

Heloísa Cestari Vila das Garças

É uma das vilas mais charmosas da Maison Terroir, e foi contemplada com um lindo espetáculo da natureza: o voo das garças no fim de tarde entre os arbustos.

O espaço possui cozinha equipada, uma suíte master, um anexo com três quartos, piscina aquecida, terraço com churrasqueira, sala de jantar e uma acolhedora sala de estar com TV smart e lareira para momentos em família ou com amigos.

Nos quartos há roupas de cama e banho, amenities L’Occitane, cofre, Wi-Fi e ar-condicionado quente e frio.

Tarifa diária: R$ 5.200 para até 10 hóspedes (aluguel de casa com piscina privativa aquecida, serviço de concierge e café da manhã servido em área comum da propriedade).

Vila Pôr-do-sol

Divulgação Vila Pôr-do-Sol

A magia de um lindo pôr-do-sol foi a inspiração para esta charmosa vila que tem uma das paisagens mais belas da Maison Terroir.

A sensação é de estar em uma exclusiva casa de campo com sala de estar, TV smart, sala de jantar, cozinha equipada, terraço com churrasqueira, dois quartos triplos e uma suíte quádrupla (todos com roupas de cama e banho, amenities L’Occitane, cofre, wi-fi e ar-condicionado quente e frio).

Tarifa diária: R$ 4.200 para até 12 hóspedes (aluguel da casa com serviço de concierge e café da manhã servido em área comum da propriedade).

Vila Country

Divulgação Vila Country

Tem layout intimista, inspirado no campo, que conecta todos os ambientes e é perfeito para casais em lua de mel.

Neste loft, você encontra roupas de cama e banho, amenities L’Occitane, cofre, wi-fi, ar-condicionado quente e frio, espaço de estar com TV smart, cozinha equipada e terraço com churrasqueira.

Tarifa diária: R$ 1.600 para até três pessoas (inclui aluguel da casa com serviço de concierge e café da manhã servido em área comum da propriedade).

Vila Marroquina

Heloísa Cestari Vila Marroquina

Uma enorme vila temática, de 740 m², com decoração arabesca, lustres, tecidos, tapetes e mobiliário que envolvem o hóspede em uma autêntica atmosfera marroquina.

Destaque para o pátio privativo descoberto, que abriga uma exclusiva piscina aquecida e funciona como um foyer para eventos sociais, além de sala de estar com TV smart, sala de jantar, lareira interna e cozinha equipada.

No quarto, roupas de cama e banho, amenities L’Occitane, cofre, Wi-F, ar-condicionado e aquecedores de ambiente.

Tarifa diária: R$ 3.600 para até três pessoas (aluguel da casa com piscina privativa aquecida, serviço de concierge e café da manhã servido em área comum da propriedade).

Vila Nova Iorque

Heloísa Cestari Vila Nova Iorque

Tem ambiente moderno e sofisticado, com decoração minimalista que combina a modernidade de uma metrópole com a simplicidade do campo.

A estrutura inclui uma piscina aquecida e um foyer para eventos sociais, além de sala de estar com TV smart, sala de jantar, lareira interna e cozinha equipada.

Nos quartos, roupas de cama e banho, amenities L’Occitane, cofre, wi-fi, ar-condicionado e aquecedores de ambiente.

Tarifa diária: R$ 1.600 para até três pessoas (aluguel da casa com piscina privativa aquecida, serviço de concierge e café da manhã servido em área comum da propriedade).

Compromisso social

Um diferencial da Maison Terroir é que parte do valor das diárias é revertida para o projeto TurmaD, que incentiva a formação de alunos. O programa educacional não tem fins lucrativos e atualmente atende, de forma individualizada, mais de 70 estudantes de diversas áreas do Brasil.

O apoio vai desde a compra de notebooks e acesso à internet até ajuda financeira mensal, dependendo das necessidades de cada aluno. O objetivo é amenizar as dificuldades enfrentadas por eles para se formar em cursos de níveis técnico e superior. Conheça mais no site oficial.

Como fazer reserva na Maison Terroir

Heloísa Cestari Maison Terroir, em Bragança Paulista

O refúgio de luxo no interior de São Paulo fica na Estrada Municipal Dr. Renato Ferrara, km 5, Estr. p/ Bocaína, Bragança Paulista. Para fazer reserva na Maison Terroir, acesse o link abaixo: