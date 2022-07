Podemos oficializa apoio a Garcia em SP; arco de alianças chega a dez partidos

25/07/2022 | 07:20



O Podemos de São Paulo oficializou neste domingo, dia 24, o apoio à pré-candidatura à reeleição do governador Rodrigo Garcia (PSDB) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Com a sigla, o tucano passa a contar com dez legendas na sua base. "Não sou novato na vida pública e temos ainda muita coisa para fazer por nosso Estado", afirmou Garcia em ato na Assembleia Legislativa de São Paulo. A vaga de vice na chapa de Garcia ainda não está definida. O MDB quer ficar com o cargo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.