Investigação necessária

24/07/2022 | 09:13



Era mais do que esperado que alguma voz importante de São Caetano pudesse se levantar contra a escandalosa licitação feita pela Câmara de São Caetano, em um edital praticamente idêntico do que o realizado pela Prefeitura, em 2017, em clara suspeita de direcionamento do certame.

Isso para não falar no fato de que os dois processos de contratação,tanto o da Prefeitura quanto o do Legislativo, foram coordenados pela mesma pessoa, Marília Marton, que foi mulher de confiança na administração de José Auricchio Júnior (PSDB) e no mandato interino de Tite Campanella (Cidadania). De volta à Câmara, Tite trouxe sua aliada de primeira hora para fazer esse tipo de serviço.

O curioso, para dizer o mínimo, é que, nas duas concorrências, a mesma empresa ganhou para fazer o serviço de fornecimento de sistema informatizado à gestão pública,tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara: a Smarapd Informática, sediada em Ribeirão Preto e que tem capital social de R$ 18 milhões, segundo dados da Junta Comercial de São Paulo.

A estranha conexão entre os editais, que apresentam 41 de 46 itens idênticos, também chamou a atenção do advogado Renato Alisson de Souza, coordenador do Observatório Social de São Caetano, que entrou com uma representação no MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) para apurar com detalhes essa história nebulosa. “Em função disso existe a necessidade de aprofundar as investigações para verificar possíveis irregularidades”, disse, com toda a razão.

E se Tite acha que seus colegas de Legislativo apoiaram o estranho ato, está enganado. Vereadores ouvidos pelo Diário viram com espanto a quantidade de ‘coincidências’ no edital da Câmara. É preciso sempre lembrar que estamos falando de dinheiro público, que vem do bolso do contribuinte. E não dá mais para aceitar tamanha falta de zelo. Que o Ministério Público mergulhe de cabeça nesse episódio estranho e investigue a fundo todo esse processo