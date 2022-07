Governo do Estado abre mais 500 vagas para programa de formação

Da Redação



23/07/2022 | 11:21



O governo do Estado abriu mais 500 vagas no programa Bolsa Trabalho em Diadema, que agora chega a 1.000 oportunidades – das 500 iniciais, 347 foram preenchidas. Na manhã de ontem, a vice-prefeita Patty Ferreira (PT), junto da equipe da Sedet (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho), recebeu os primeiros bolsistas no Teatro Clara Nunes, onde anunciou a ampliação do programa, que paga R$ 540 por mês ao bolsista.

“A gente sabe o quanto tem morador ainda em situação vulnerável, sem emprego e sem segurança alimentar. Então, são esses programas que acabam ajudando a colocar essas pessoas no caminho. Nós recebemos 500 vagas e não preenchemos ainda, estamos com 347, mas já na semana que vem vamos chamar mais 500”, declarou a vice-prefeita. Uma das bolsistas presentes era Juliana Lana, selecionada para trabalhar na academia do Paço.

“Esse programa ensina muita coisa e onde estou trabalhando é um ambiente gostoso, a gente vai motivada. Pedi para trabalhar na Prefeitura, que é perto da minha casa”, disse Juliana. A proximidade do trabalho com o local de moradia é um dos pilares do programa, de acordo com o secretário adjunto da Sedet, Paulo Barbosa. “Essa é a terceira edição do Bolsa Trabalho.

Na primeira, tivemos 100 bolsistas, na segunda vieram apenas 20 vagas. E para essa terceira edição, com a Patty assumindo a secretaria, ela disse ‘precisamos trazer as oportunidades para a população de Diadema.’ Então estamos agora com 1.000 vagas e 1.000 bolsas para Diadema. E a ideia é alocar cada um o mais perto possível de suas residências”.

Os bolsistas terão quatro horas por dia de carga horária, e devem fazer curso de qualificação on-line. Como o programa dura apenas cinco meses, esses cursos já são planejados para que os participantes consigam adentrar no mercado de trabalho após o término. Quem não tem ensino médio ou fundamental completo pode fazer a EJA (Educação de Jovens e Adultos), que vai valer também como o tempo do curso.