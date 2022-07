Mauá FC tenta a reabilitação contra líder Grêmio Prudente

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



16/07/2022 | 10:33



O Mauá FC enfrenta hoje o Grêmio Prudente pela terceira rodada da segunda fase da Segunda Divisão do Campeonato Paulista. A partida será realizada no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá, às 15h. A equipe da região busca a reabilitação, já que no último fim de semana foi derrotada pelo XV de Jaú, por 2 a 1, jogando em seus domínios, gols de Vitinho (duas vezes) para o time do Interior e Viana para a equipe de Mauá.

Portanto, é a chance de os mauaenses voltarem a brigar pelas primeiras posições do Grupo B, que tem o próprio time de Prudente na liderança, com seis pontos, após duas vitórias. O time do Grande ABC, único representante da região na competição, é vice-líder, com três, mesma pontuação do XV de Jaú, mas à frente no saldo de gols.

Na outra partida da chave o XV recebeu ontem à noite em seu estádio, o Zezinho Magalhães, o Rio Branco, lanterna da chave, e se deu bem: venceu por 2 a 0.

Ontem à tarde, na abertura da rodada, o Ska Brasil perdeu em casa para o Itapirense, 3 a 1. À noite, Catanduva e Itararé empataram em 1 a 1.

Mais três partidas acontecem hoje pelo torneio. Flamengo de Guarulhos recebe o Joseense, às 11h. Mais tarde, todos às 15h, Inter de Bebedouro pega o Taquaritinga, Paulista de Jundiaí mede forças com o Grêmio Sãocarlense, e Manthiqueira encara o Penapolense