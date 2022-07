Luana e Hadad são o último casal eliminado do Power Couple 6! Confira os grandes finalistas da edição!

13/07/2022 | 00:11



A noite desta terça-feira, dia 12, foi decisiva no rumo da final do Power Couple 6! O casal Albert e Adryana já estavam na final após vencerem as últimas provas da edição e durante o programa ao vivo da última segunda-feira, dia 11, conquistarem a maior pontuação através de uma dinâmica.

Os três casais na D.R. eram Brenda e Matheus, Karol e Mussunzinho, e Luana e Hadad. Desta vez, ao invés de se encontrarem com Adriane Galisteu no galpão de costume, a reunião foi na Sala de Apostas.

A primeira pergunta feita pela apresentadora foi para Brenda e Matheus. Ela quis saber se, na oitava D.R. deles, havia uma confiança por já terem vivido isso tantas vezes ou medo por estarem junto de dois casais estreantes.

- É um equilíbrio das duas coisas. O medo sempre vem em todas as d.rs e depois vem a gratidão por ter voltado. A gente nunca sabe o que vem em cada D.R., a gente tenta ser positivo e ao mesmo tempo manter os pés no chão.

Karol e Mussunzinho bateram na trave da D.R. algumas vezes mas escaparam, e eles disseram o que passava pela cabeça deles sobre estar na D.R. apenas dois dias antes da final.

- Bate um desespero absurdo. Mas gente foi de verdade, então bate uma sensação de dever cumprido.

Luana e Hadad foram para esta D.R. ao lado de dois casais antagonistas, mas que foram próximos deles ao longo da disputa.

- Ir para a D.R. com dois casais que a gente teve relação durante o programa inteiro, o coração está muito apertado, acho que não tem uma palavra que explique a sensação que é agora.

Eliminação

O primeiro casal a salvo e na final foi Matheus e Brenda! Os dois comemoraram muito, e foram recebidos com Adryana e Albert esperando por eles na porta. Quantas emoções!

O segundo casal finalista do programa foi Karol e Mussunzinho! Os dois caminharam de volta para a casa demonstrando toda a gratidão, e ao entrarem, também foram recebidos com palmas e felicidade pelos outros casais.

O resultado infelizmente resultou em fim de jogo para Luana e Hadad. Apenas hoje, por se a última eliminação, foi revelado ao público a porcentagem de votos que eles receberam, e foi de 11,89%.

Os dois disseram que vão sentir falta de cada cantinho da casa, e falaram muito emocionados sobre o que viveram. Além disso, a torcida deles fica para Karol e Mussunzinho, por conta de relação entre os quatro desde o início.

E as surpresas não pararam por aí! Desta vez, ao invés de os casais finalistas pedirem votos, foram exibidos vídeos de familiares e pessoas próximas de cada casal pedindo votos para eles. Fofo demais, né? Não teve jeito e a emoção tomou conta de todos eles.

E agora? Quem você quer ver campeão do Power Couple Brasil 6? A grande final acontece na próxima quinta-feira, dia 14.