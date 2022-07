Foto do filho de Príncipe Harry e Meghan Markle viraliza e internautas o comparam com os primos

12/07/2022 | 16:11



O filho do Principe Harry e da atriz Meghan Markle teve fotos tiradas durante um desfile em celebração do Dia da Independência dos Estados Unidos, dia 4 de julho. Após as imagens viralizarem na internet, os seguidores da Família Real Britânica começaram a comparar o pequeno Archie com seus primos, George, Charlotte e Louis.

Diferente dos primos, Archie não é muito exposto ao público, enquanto os jovens sucessores da realeza aparecem em fotos durante os eventos oficiais. Os filhos do Principe William e Kate Middleton sempre chamam as atenções do público, como nas celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II.

Além de elogiarem a criança nas fotos, os internautas também criticaram Harry por estar participando de um evento da Independência dos Estados Unidos, que era território inglês antes. Outro ponto relembrado pelos ingleses foi o fato da família estar em meio ao público, pois Harry conseguiu liberação da justiça para ter guarda-costas garantidos pela realeza, o que também gerou críticas.