Mauá FC perde do XV de Jaú em casa e cai para 2º no Grupo B

Da Redação



12/07/2022 | 08:11



O Mauá FC foi a campo no sábado para tentar manter a liderança do Grupo B na segunda fase da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, a qual dividia com o Grêmio Prudente. Mas, jogando no Pedro Benedetti, foi derrotado pelo VX de Jaú, por 2 a 1, e caiu à segunda posição. Os gols foram de Vitinho (duas vezes) para o time do Interior, e Viana para a equipe de Mauá.

Assim, o Galo da Comarca garantiu seus três primeiros pontos e sobe ao terceiro posto, junto com o Mauá, mas atrás no saldo de gols (menos um e zero). O lanterna é o Rio Branco, de Americana, com duas derrotas. No outro jogo da chave o Grêmio goleou o Rio Branco, por 4 a 1, em Prudente, somou o sexto ponto e assumiu a liderança isolada, com seis. Na próxima rodada o Mauá tem a chance de se redimir e voltar à ponta, já que recebe em casa, no sábado, às 15h, o líder Grêmio. O XV de Júu mede forças com o Rio Branco, no Zezinho Magalhães, na sexta-feira, às 20h.

Os outros resultados da Segundona foram Ska Brasil 2 x 2 Catanduva, Manthiqueira 1 x 2 Paulista de Jundiaí, Inter de Bebedouro 0 x 0 Flamengo de Guarulhos, Itapirense 0 x 2 Itararé, Penapolense 1 x 1 Grêmio Sãocarlense e Taquaritinga 0 x 0 Joseense.