Automação na mineração: desafios

11/07/2022 | 23:59



De acordo com dados do Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração), mesmo em meio à pandemia, o Brasil fechou 2021 com crescimento, em toneladas, de cerca de 7% na sua produção mineral em relação a 2020, com saldo de exportações de quase US$ 49 bilhões e participação de 80% no saldo comercial, que foi de US$ 61 bilhões. Além disso, transporte de minério de ferro liderou a movimentação portuária brasileira em 2021, com quase o dobro de volume do óleo bruto, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Técnicos do Ibram ainda destacam que a demanda por minerais fundamentais tem sido crescente, principalmente para uso em novas tecnologias de energia limpa. Mas, infelizmente, muitas vezes temos notícias de sérios impactos ambientais provocados pelas atividades mineradoras que, além de afetar locais, pessoas, animais, também afetam sobremaneira a saúde financeira de muitas empresas.



Setor de mineração encontra-se em momento de virada devido a desafios cada vez mais complexos, como volatilidade dos preços do minério e necessidade de atender às legislações ambientais. E a automação é chave para ganhar mais eficiência e consolidar relacionamento com colaboradores, comunidades, governos e o meio ambiente, em cada uma das etapas da cadeia. Esses desafios são forte incentivo para inovar. Várias inovações digitais estão sendo implementadas em muitas operações de mineração em todo o mundo. Não apenas fornecem soluções para problemas existentes, mas também transformam radicalmente processos de mineração, aumentando eficiência, lucratividade e capacidade de cumprir regulamentações mais rígidas.



Realizada em ambientes remotos, atividade mineradora requer imensa infraestrutura para operar com produtividade e eficiência, e tecnologias digitais inovadoras e automatizadas ajudam a levar mais agilidade e segurança para as operações. Soluções de automação que aumentam eficiência energética, por exemplo, contribuem para reduzir o consumo e, também, ao monitorar o funcionamento de máquinas, melhorar seu desempenho e seu ciclo de vida. Outro exemplo é que, com disponibilidade de recursos de monitoramento de vida útil de acionamentos elétricos e monitoramento de condição de motores, é possível trabalhar de forma preditiva, com melhor planejamento de atividades de manutenção, evitando paradas de processos de transporte de minério. Outra possibilidade é do uso de softwares supervisórios para acompanhar indicadores de performance (KPI) e comparar com eficiência de outras unidades produtivas.



Acompanhar e monitorar as operações de forma automatizada, além de facilitar o gerenciamento de forma mais eficiente, contribui para garantir a segurança das operações.



Hélio Sugimura é gerente de marketing da Mitsubishi Electric.



PALAVRA DO LEITOR

Nova variante – 1

Esse vírus se mutará Ad infinitum (até o infinito, na tradução livre – Nova variante do coronavírus ganha força e preocupa cientistas). A realidade é esta, infelizmente. Basta nos cuidarmos para que, caso a gente pegue o vírus, não sofrermos tanto quanto os vários que já faleceram devido a essa desgraça.

Pedro Miranda

do Facebook



Nova variante – 2

Sabe o que acontece? No Brasil entra todo mundo! Se fechasse aeroporto e fronteiras (nova variante) não chegaria aqui. Mas não! É tudo errado aqui no Brasil.

Deia Oli

do Facebook



Casos de Covid

Estes números são bem maiores (Brasil tem média diária de quase 56 mil novos casos de Covid na última semana), A maioria da pessoas está tratando como gripe em casa, automedicação, e poucos acabam fazendo testes.

Rubens Rigueira Alves

do Facebook



Orçamento

Li que o PT já articula formas de rateio do ‘orçamento secreto’ junto com partidos aliados. Só falta reconduzirem Arthur Lira, que desfigurou a forma de aprovar matérias, e mantê-lo na presidência da Câmara. Pergunto à ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Rosa Weber: o orçamento secreto sem dar total satisfação para a ministra vai ficar por isso mesmo?

Tânia Tavares

Capital



Fred, eterno 9

Aos 9 dias de julho de 2022, a torcida eufórica, o Maracanã no limite, famílias inteiras, avós filhos e netos, numa alegria incomum, incansável na cantoria sem parar ‘O Fred Vai te Pegar, O Fred Vai te Pegar’, mesmo com ele no banco. Ovacionado, entrou aos 77 minutos, sem chance de fazer o 200º gol, e se imortalizar ainda mais, com a camisa tricolor. Mas, sob grande emoção, Fluminense 2 x 1 no Ceará, dorme vice-líder no Brasileirão, nada mal, na despedida do Fred, contendo lágrimas, no seu adeus aos gramados.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)





Embalagens

Faz anos que estão fazendo isso e só agora o Procon resolveu se mexer (Procon de Santo André faz alerta contra embalagens ‘mascaradas’)? Sabão em pó era de um 1 k e passou a 800 g; Nescau fez isso, Sonho de Valsa não vem mais chocolate etc.

Claudio Magalhães

do Facebook



Bom Prato

O governo estadual anunciou uma unidade em Mauá do bom prato, mas a prefeitura infelizmente não fez a sua parte de localizar o espaço adequado (‘O Bom Prato é o nosso projeto mais democrático’ – Entrevista da Semana com a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Laura Müller Machado). Sendo assim quem sai perdendo é a população, infelizmente.

Bruno Holanda

do Facebook



Não confio!

Depois que me disseram ser errado manifestar desconfiança em relação ao nosso sistema de votação e apuração, teimoso que sou, resolvi fazer lista das minhas principais desconfianças. Não confio no Estado. Não confio em bandidos. Não confio em pessoas que argumentam aos gritos. Não confio em quem abusa do próprio poder. Não confio em quem vê a vida de cima do muro. Não confio nos grandes grupos de comunicação. Não confio na segurança de sistemas de computação. Não confio na segurança de telefones celulares. Não confio na quase totalidade dos SMS que recebo. Não confio no anunciante que intromete seu comercial exatamente no lugar da tela onde estou lendo. Não confio em cookies. Não confio na formação moral de nenhum algoritmo. Não confio em quem me manda assistir a algo “’antes que tirem do ar’. Não confio em quem me diz que “’la garantía soy yo’. Este é breve resumo; a lista, muito maior, cotidianamente se acresce de novos itens.

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)