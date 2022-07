Prefeitos avaliam desempenho na nova pesquisa Diário/Badra

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/07/2022 | 21:51



Repercutiu muito durante todo o dia o resultado da mais recente rodada da pesquisa Diário/Badra, divulgado na edição de ontem, de avaliação das administrações municipais do Grande ABC em dezoito meses, levando-se em conta o início das gestões, em janeiro de 2021. Além deste, realizado entre 5 e 8 de julho, o instituto já havia feito levantamentos em julho e dezembro de 2021.

Líder do ranking regional nas três avaliações, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que registrou 72,5% de aprovação, número bem próximo ao do resultado oficial da eleição, em 2020, quando obteve 76,88% dos votos válidos na cidade, comemorou o desempenho.

“É uma grande honra e também uma grande responsabilidade ser tão bem avaliado pelos andreenses e pelo Grande ABC. Esta confiança demonstra que estamos no caminho certo, com um trabalho sério que tem transformado a nossa cidade e a região”, afirmou o tucano, que ainda apontou as ações para os próximos dois anos e meio de mandato. “Sabemos que há muito trabalho pela frente, com grandes desafios. Mas este apoio e carinho nos dão forças extra para continuar trabalhando pela nossa gente.”

Como resposta ao desempenho na pesquisa de avaliação que o colocou como terceiro colocado no ranking, com 63,6%, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), preferiu enaltecer, via assessoria, as ações do governo. “O prefeito estabeleceu uma plataforma de transformação na cidade, garantindo o maior volume de obras entregues nos últimos anos”, afirmou. “Todo essa trabalho vem sendo reconhecido pela população, uma vez que o mandato recebeu quase 70% dos votos válidos em primeiro turno, na eleição de 2020.”

Na quarta posição, com 55,4% de aprovação, o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), elogiou o jornal e falou da importância deste tipo de avaliação. “O Diário tem sido um vetor de comunicãção com o restante do Estado e aqueles que procuram o conhecimento de todo o Grande ABC”, disse Volpi. “A pesquisa mostra, com sua seriedade, os caminhos que devemos tomar. Aqueles que aparecem com número expressivo sabem que estão no caminho correto e os que enfrentam dificuldades estão buscando essa superação. Me sinto feliz em ter esse número de aprovação.”

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), que ficou em quinto, com 49,1%, falou sobre a disposição para seguir. “Pesquisa é sempre um estímulo para a gente trabalhar mais. Temos trabalhado bastante e seguiremos em frente para que Diadema tenha mais avanços.”

Nas redes sociais, a pesquisa também foi assunto entre os internautas do Grande ABC. Na página do jornal do Facebook, foram mais 200 comentários, 50 compartilhamentos e acima de 600 curtidas até às 20h de ontem, somando as postagens da capa e da reportagem.

Apesar de procurados pelo Diário, tanto o prefeito de São Caetano, José Auricchio (PSDB) que ficou em segundo (com 71,3%), quanto Marcelo Oliveira (PT), de Mauá, sexto colocado (com 29,6%) e Claudinho da Geladeira (PSDB), cassado no início de julho em Rio Grande da Serra e que amargou a lanterna (com 27,5% de aprovação), optaram pelo silêncio sobre o resultado.