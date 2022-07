Thiago Monteiro supera Norbert Gombos e vence Challenger na Áustria

10/07/2022 | 14:09



O tenista número um do Brasil, Thiago Monteiro, conquistou neste domingo o maior título da carreira ao erguer o trofeu do Challenger de Salzburg, na Áustria. Ele venceu o eslovaco, Norbert Gombos, 124º colocado no ranking da ATP por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 7/6(2) e comemorou muito a vitória.

"Foi uma semana muito boa. Estou feliz pela forma como competi. Hoje fui um jogo muito complicado, o Gombos é um cara bem agressivo e tive que estar bem paciente e jogar muito bem pra poder ter chance," contou o cearense.

O bom resultado já vai trazer dividendos. Nesta segunda-feira, Thiago Monteiro deve aparecer na 73ª posição na ATP, a sua melhor posição até hoje. Atualmente, o tenista cearense ocupa o 89º posto na lista.

"Etou muito feliz por esse título, que vem de quebra com o meu melhor ranking. Essa semana só me faz valorizar o trabalho duro de cada dia, o trabalho com a minha equipe também. Sem eles não seria possível também conseguir esse resultado. É uma semana para dar confiança, acreditar no que estamos fazendo e traçar objetivos mais altos."

Este é o primeiro título da temporada de Thiago Monteiro e o maior em termos de importância e visibilidade. As outras seis conquistas também foram em torneios Challenger, mas com premiação menor: Challenger (Aix en Provence (2016), Braunschweig (2019), Lima (2019), Punta del Este (2019 e 2020)e Braga (2021).