Câmara faz homenagem, mas esquece de problemas

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



08/07/2022 | 08:18



Placa de mármore que homenageia os vereadores da atual legislatura de São Bernardo pode render dor de cabeça aos parlamentares que atuam na Câmara. Isso porque, servidores da casa pretendem buscar o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) para apurar a compra da peça – por R$ 14,9 mil –, já que os colaboradores sustentam que trabalham com equipamentos precários.

As placas já foram feitas e estão sendo afixadas em parede que fica no hall de entrada da Câmara, como apurou o Diário. Os ornamentos de mármore, divididos em quatro partes e que ostentam os nomes do prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB), do vice, Marcelo Lima (PSD), e de todos os vereadores que compõem o Legislativo. Ao todo, as placas terão tamanho de 3,4 metros por 2,5 metros.

O Diário teve acesso à resposta, conseguida por meio da LAI (Lei de Acesso à Informação) e que foi requerida por Gledston Elles dos Santos, que questionou o Legislativo se a Câmara de fato encomendou as placas. A casa respondeu que realmente fez a compra do material, que tem por objetivo marcar a atual legislatura.

“Prezado Gledston, agradecemos pelo contato. Informamos que sim, que a Câmara realizou a pesquisa de preços para a aquisição de placa de mármore. Será uma placa de homenagem aos vereadores eleitos e empossados para a 18ª legislatura. Terá o tamanho de 3,40 metros por 2,50 metros. Constará da mesma a indicação da legislatura, com o nome de cada um dos vereadores eleitos e que exercem seus respectivos mandatos. A placa será instalada no hall de entrada do prédio administrativo da Câmara, ao lado de outras já existentes de legislaturas anteriores. O valor estimado resultante da coleta de orçamentos foi de R$ 26.720 e o preço ofertado pela empresa contratada foi de R$ 14.900”, informou, em nota, a Câmara ao questionamento de Santos.

RECLAMAÇÃO

O Diário apurou, junto a servidores do Legislativo, que preferiram manter anonimato por temer represálias, que eles estudam entrar com representação junto ao MP-SP para que o órgão apure a compra da placa de mármore para homenagear os vereadores, assim como o prefeito e vice.

Conforme funcionários ouvidos pela reportagem, a geladeira que os colaboradores utilizam na copa, por exemplo, está quebrada há mais de dois meses. Os banheiros também estariam sem material básico, como dispenser de sabão, além de cadeiras empilhadas pelos corredores à espera de conserto.

Na Câmara há outras placas que homenageiam as legislaturas anteriores, mas que ficam espalhadas pelo hall da Câmara. As placas mais famosas, entretanto, são duas: uma que homenageia os parlamentares que participaram da fundação da antiga casa, em 1969, e a dos vereadores que atuaram na inauguração do autla prédio do Legislativo, em 2008.

Questionada, a Câmara de São Bernardo não respondeu ao Diário até o fechamento desta edição.