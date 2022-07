Cunha recebe o Festival de Inverno Acordes na Serra

Redação

A Estância Climática de Cunha, a aproximadamente 230 quilômetros da capital paulista, recebe o 27º Festival de Inverno Acordes na Serra. Programado para acontecer entre 8 e 24 de julho (sempre às sextas-feiras, aos sábados e aos domingos), o evento reúne apresentações musicais e artísticas na Praça Matriz.

Festival de Inverno Acordes na Serra

A programação do festival explora diversos estilos musicais, que vão de jazz e blues até samba, pop rock e MPB. Brasil Jazz Sinfônica e Fi Bueno, André Moraes, Renato Teixeira, Quinteto Violado e Tavinho Limma são alguns dos nomes confirmados.

Realizado pela Prefeitura e a Secretaria de Cultura e Turismo da cidade, o evento também conta com atrações para os fãs de gastronomia. Nele, é possível provar delícias típicas da culinária de Cunha e do interior de São Paulo.

Onde ficar em Cunha

A dica para quem pretende curtir o festival é se hospedar na charmosa Pousada Candeias. Com apenas 10 chalés, o local oferece muito conforto e uma infraestrutura completa para aproveitar os shows e as principais atrações da região.

Além de contar com piscina, restaurante e trilhas pela mata, o empreendimento oferece fácil acesso aos bares e restaurantes mais badalados do destino. De quebra, fica próximo a pontos turísticos como o Parque Estadual Serra do Mar, o Lavandário, o Contemplário e os famosos ateliês de cerâmica.

