Paulo Serra debate sobre emprego e renda no 4º Meeting Empresarial

Beatriz Mirelle



06/07/2022 | 13:00



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), discutiu hoje no 4º Meeting Empresarial ações de incentivo para oportunidades de empregabilidade e renda na cidade. A reunião marcou a retomada presencial do debate corporativo na região e o primeiro grande evento no Cine Teatro Carlos Gomes. Direcionado para empresários e lideranças políticas, o encontro contabilizou 415 pessoas.

"Ter representantes do setor produtivo é algo muito simbólico, ainda mais por ser no Carlos Gomes, que começa a se consolidar como novo espaço de eventos na cidade, e por esse momento que precisamos fomentar investimentos e geração de emprego e renda", destacou Serra em entrevista ao Diário. "A vocação de Santo André é a inovação. O conceito é estimulado pela valorização e qualificação de mão de obra, sendo o grande segredo da retomada socioeconômica."

Além do debate inicial do prefeito, ocorreram palestras do CEO da Prometeon Type Group, Eduardo Fonseca, do fundador da Construtora Patriani, Valter Patriani, do head de Marketing da 3M do Brasil, Luiz Serafim.