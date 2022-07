Ônibus da banda Limão com Mel se envolve em acidente a caminho do Ceará

06/07/2022 | 09:11



Que susto! Os fãs da banda de forró Limão com Mel já podem respirar aliviados. Uma foto do ônibus do grupo envolvido em um acidente na estrada foi postada no Twitter e causou um certo pânico nos internautas, mas os artistas já se pronunciaram e tiraram as dúvidas: estão todos bem!

Os cantores de Anjo Querubim estavam a caminho de um show que aconteceria no nordeste do país, no município de Poranga, no Ceará, quando um acidente aconteceu na BR-116, ainda na Bahia, na última terça-feira, dia 5, após o ônibus ser atingido por um carro de passeio que já havia colidido com outro automóvel. A frente do veículo que transportava os artistas ficou destruída, mas felizmente ninguém parece ter se ferido gravemente.

A foto que foi compartilhada gerou vários rumores de que algum integrante pudesse ter se ferido de forma grave, porém os vocalistas Edson Lima e Adma Andrade decidiram se pronunciar publicamente para esclarecer tudo:

- Realmente houve um acidente, mas foi uma batida de outros carros em que um deles acabou batendo na frente do nosso ônibus, mas nada demais. Tá todo mundo bem, não houve nada com ninguém da limão.

Eles ainda contaram que já estavam em um novo ônibus em direção à cidade cearense para a apresentação que aconteceu na noite do mesmo dia do acidente, fruto da turnê Pra Sempre Limão.