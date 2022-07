Ministra da Justiça do Reino Unido renuncia e amplia debandada do governo Johnson

06/07/2022 | 08:48



A ministra da Justiça do Reino Unido, Victoria Atkins, renunciou ao cargo nesta quarta-feira, 6, juntando-se à crescente lista de integrantes do governo britânico que deixaram o governo desde terça-feiraem meio a insatisfações com a liderança do primeiro-ministro Boris Johnson.

Em carta ao premiê, Atkins afirmou que acompanha com "crescente preocupação" a resposta às alegações de assédio sexual contra o parlamentar conservador Chris Pincher. "Eu não posso mais fazer piruetas em relação aos nossos valores fraturados. Podemos e temos que fazer melhor do que isso", escreveu.

Além de Atkins, também abandonaram o gabinete os ministros de Finanças, Rishi Sunak; de Saúde, Sajid Javid; de Transportes, Laura Trott; e de Crianças e Famílias, Will Quince. A pasta das finanças passará a ser comandada por Nadhim Zahawi, enquanto a de Saúde será ocupada por Steve Barclay.