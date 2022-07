Reino Unido: conservador apresenta 'carta de não confiança' em Boris Johnson

06/07/2022 | 08:33



Parlamentar do Partido Conservador britânico, Chris Skidmore apresentou nesta quarta-feira, 6, uma "carta de não confiança" no primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de acordo com postagem em sua página oficial no Twitter. O gesto veio após quatro ministros do governo britânico renunciarem em protesto contra Johnson, por sua conduta após o estouro de um escândalo sexual envolvendo Chris Pincher, ex-vice-chefe da bancada do governo no Parlamento. A partir das 11h (de Brasília), Johnson será questionado em um comitê da Câmara dos Comuns do Parlamento britânico. Com informações da Dow Jones Newswires.