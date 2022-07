Rafting em Brotas é eleita uma das 10 melhores experiências de viagem do mundo

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



06/07/2022 | 06:55



Fazer rafting em Brotas é uma das 10 melhores experiências de viagem do planeta. A aventura na cidade do interior paulista ficou em nono lugar no ranking divulgado pelo Travellers’ Choice Awards 2022, prêmio de turismo que leva em consideração as avaliações e os comentários dos usuários do site TripAdvisor.

Além da seleção de experiências pelo mundo, a celebração publicou outras listas, como a de melhores hotéis do Brasil, que teve como grande vencedor o Hotel Colline de France, em Gramado, e a de hotéis mais românticos do país, com o Hotel Valle D’Incanto, também de Gramado, no topo.

As melhores experiências de viagem do mundo

Confira o ranking das 10 melhores experiências de viagem do planeta de acordo com o Travellers’ Choice Awards 2022. O rafting em Brotas é o único representante do Brasil na lista.

Excursão luxuosa de uma hora pelo canal saindo da casa de Anne Frank em Amsterdã, na Holanda

em Amsterdã, na Holanda Dunas Vermelhas de quadriciclo, sandboard, passeio de camelo e churrasco em um acampamento Al Khayma , em Dubai, Emirados Árabes Unidos

, em Dubai, Emirados Árabes Unidos Passeio pela North Shore e pela Baía Hanauma , no Havaí, EUA

, no Havaí, EUA Safari na piscina natural irregular de Aruba

de Aruba Passeio de caiaque transparente na Shell Key Preserve , em Tampa Bay, na Flórida, EUA

, em Tampa Bay, na Flórida, EUA Trilha Inca , em Machu Picchu, Peru

, em Machu Picchu, Peru Reykjavik Food Walk , em Reykjavik, Islândia

, em Reykjavik, Islândia Cruzeiro em alta velocidade no Rio Tâmisa com churrasco de costela , em Londres, Inglaterra

, em Londres, Inglaterra Rafting em Brotas no Rio Jacaré Pepira , Território Selvagem Canoar

, Território Selvagem Canoar Tour dos Beatles pela Rota Azul, em Liverpool, Inglaterra

Rafting em Brotas

Melhor do que se refrescar nas águas do Rio Jacaré Pepira é curtir as corredeiras a bordo de botes, no famoso rafting em Brotas. A diversão é garantida para toda a família, inclusive para os pequenos com altura acima de 1,20 metro.

Há alguns momentos mais radicais, mas em geral, o passeio é pura diversão. É um grande barato trabalhar em grupo, seguindo as instruções de guias especializados. Não é difícil e mesmo quem se aventura pela primeira vez tem grandes chances de curtir.

Para os pequenos, existe ainda o minirafting. Como no passeio para os adultos, as crianças descem o Rio Jacaré-Pepira em barcos infláveis, com equipamentos de segurança e acompanhados por guias.

A diferença é o percurso: mais curto e em um trecho mais calmo do rio, sem corredeiras fortes. O único requisito é gostar de diversão e de natureza. Pais e mães podem fazer o passeio junto com seus filhos dentro do bote.

Quanto custa

Reserve pelo menos quatro horas do dia para a atividade e leve roupas de banho, trajes flexíveis, calçado fechado e protetor solar.

O rafting em Brotas é oferecido por diversas operadoras da região, como Território Selvagem Canoar, Ecoação e Alaya. Você também pode reservar com antecedência aqui e pagar em parcelas. Os valores giram em torno de R$ 125 por pessoa.