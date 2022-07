Fernanda Vasconcellos mostra filho recém-nascido com o irmão mais velho, filho de Danielle Winits

05/07/2022 | 08:10



Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis estão completamente apaixonados pelo pequeno Romeo, filho do casal que nasceu no último dia 28 de junho. E, por conta disso, eles estão dividindo alguns momentos em família desde o nascimento do pequeno.

Agora foi a vez da atriz mostrar o encontro do pequenininho com o irmão mais velho, Noah. Romeo é o primogênito de Fernanda, mas Cássio já tem outro filho, fruto de seu casamento com a atriz Danielle Winits. O relacionamento começou em 2004 e chegou ao fim no início de 2010. Quando se separaram, eles já eram papais de Noah, que atualmente está com 14 anos de idade e foi o único fruto do antigo casamento.

Nos Stories do Instagram, Fernanda fez questão de eternizar o encontro dos meninos. No clique, Noah olha para o caçulinha dormindo dentro do berço:

Noah Winits Reis, promovido a irmão mais velho!, diz a legenda que mostra os dois juntinhos.

Lembrando que atualmente Danielle Winits é casada com o ator André Gonçalves. Eles não têm filhos juntos, mas além de Noah, a atriz é mãe de outro garoto, Guy Faro, de 11 anos de idade, filho do ator Jonatas Faro.